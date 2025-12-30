https://ria.ru/20251230/moshenniki-2065595901.html
Москвичей предупредили о мошенниках под видом коммунальщиков
Москвичей предупредили о мошенниках под видом коммунальщиков - РИА Новости, 30.12.2025
Москвичей предупредили о мошенниках под видом коммунальщиков
Москвичам в праздничные дни следует сохранять бдительность и не впускать в квартиры мошенников, которые представляются сотрудниками коммунальных служб, сообщил... РИА Новости, 30.12.2025
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Москвичам в праздничные дни следует сохранять бдительность и не впускать в квартиры мошенников, которые представляются сотрудниками коммунальных служб, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Городские службы в период новогодних праздников не проводят обходы квартир и плановые проверки. Если не возникла аварийная ситуация, коммунальные службы никогда не приходят без предупреждения - выезды осуществляются только по заявке граждан в экстренных случаях, время приезда обязательно согласовывается", - отметил Бирюков
Заммэра подчеркнул, что, к сожалению, нередки случаи, когда мошенники, представляясь сотрудниками различных коммунальных служб, приходят в квартиры москвичей.
"Чаще всего в качестве жертвы они выбирают пожилых людей, пенсионеров, предлагают им услуги по замене счетчиков, проверке газовых плит, пытаются продать дорогостоящее оборудование, которое может представлять опасность при эксплуатации. Поэтому еще раз призываем жителей столицы к бдительности. Если к вам пришли с внезапной проверкой, то 100% это - мошенники", - рассказал Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что сведения о проверках заранее размещаются на информационном стенде в подъезде и на сайте инженерной компании, которая ее проводит. Уточнить данные о выезде аварийных бригад можно по телефонам соответствующих служб.