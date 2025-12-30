Рейтинг@Mail.ru
В Мордовии вынесли приговор слесарю, отравившему почти 40 человек
15:46 30.12.2025
В Мордовии вынесли приговор слесарю, отравившему почти 40 человек
В Мордовии вынесли приговор слесарю, отравившему почти 40 человек
В Мордовии вынесли приговор слесарю, отравившему почти 40 человек

© РИА Новости / Владимир ФедоренкоМолоток судьи
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Молоток судьи. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 дек - РИА Новости. Работник газораспределительной станции, по вине которого в мордовском Краснослободске отравились около 40 человек, приговорен к 2 годам принудительных работ, сообщило региональное следственное управление СК РФ.
Следствием и судом установлено, что днем 21 сентября 2023 года в городе Краснослободске слесарь по ремонту технологических установок во время заправки хранилища химическим веществом, предназначенным для придания природному газу специфического запаха, в нарушение установленных норм и правил неправомерно ускорил технологический процесс.
В результате произошедшего сброса опасного химического вещества с симптомами отравления в медицинское учреждение обратились 37 жителей Краснослободска. Согласно проведенным судебным экспертизам, каждому из пострадавших причинен легкий вред здоровью.
"Мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 247 УК РФ (нарушение правил обращения экологически опасных веществ, повлекшее причинение вреда здоровью человека). Приговором суда ему назначено наказание в виде 2 лет принудительных работ с удержанием 10% заработка ежемесячно", - говорится в сообщении.
Правосудие - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
Бизнесмену вынесли приговор за массовое отравление спортсменов в Пензе
9 декабря, 16:37
 
Заголовок открываемого материала