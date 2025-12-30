Власти Молдавии скатились до авторитаризма, заявил политолог

КИШИНЕВ, 30 дек - РИА Новости. Власть в Молдавии скатилась до авторитаризма, поскольку правящая партия "Действие и солидарность" использует репрессии для контроля ситуации и противостояния оппозиции, заявил РИА Новости политический аналитик Корнелий Чуря.

"Политическое давление на оппозицию растет, ситуация для оппозиции в Молдавии становится все более и более плачевной. Это отражает определенное скатывание в сторону авторитаризма, такой подход ведет к исчезновению демократических институтов", - заявил Чуря.

По его словам, политическая ситуация в республике скорее стагнирует, чем развивается. Отчасти, повлиять на ситуацию мог бы раскол внутри правящей партии, однако не похоже, что члены ПДС готовы официально разбиться на два лагеря.

"Изменения могут быть простимулированы только изменениями извне. Если в 2026 году регионально произойдут определенные изменения в сторону пророссийских политических сил, то ситуация в Молдавии может начать меняться. В противном случае ПДС внутри страны хватит силовых репрессивных ресурсов, чтобы удержать ситуацию", - полагает эксперт.

Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия - под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул , в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России , против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела.