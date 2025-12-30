Рейтинг@Mail.ru
17:30 30.12.2025
Власти Молдавии скатились до авторитаризма, заявил политолог
Власти Молдавии скатились до авторитаризма, заявил политолог
2025-12-30T17:30:00+03:00
2025-12-30T17:30:00+03:00
в мире
молдавия
гагаузия
кишинев
евгения гуцул
sputnik молдова
московский комсомолец
молдавия
гагаузия
кишинев
в мире, молдавия, гагаузия, кишинев, евгения гуцул, sputnik молдова, московский комсомолец
В мире, Молдавия, Гагаузия, Кишинев, Евгения Гуцул, Sputnik Молдова, Московский комсомолец
Власти Молдавии скатились до авторитаризма, заявил политолог

Аналитик Чуря: власть в Молдавии использует репрессии против оппозиции

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкАкция протеста в Молдавии
Акция протеста в Молдавии - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Акция протеста в Молдавии. Архивное фото
КИШИНЕВ, 30 дек - РИА Новости. Власть в Молдавии скатилась до авторитаризма, поскольку правящая партия "Действие и солидарность" использует репрессии для контроля ситуации и противостояния оппозиции, заявил РИА Новости политический аналитик Корнелий Чуря.
"Политическое давление на оппозицию растет, ситуация для оппозиции в Молдавии становится все более и более плачевной. Это отражает определенное скатывание в сторону авторитаризма, такой подход ведет к исчезновению демократических институтов", - заявил Чуря.
Здание парламента Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 28.12.2025
В Молдавии заявили, что Санду сформировала параллельную систему власти
28 декабря, 15:09
По его словам, политическая ситуация в республике скорее стагнирует, чем развивается. Отчасти, повлиять на ситуацию мог бы раскол внутри правящей партии, однако не похоже, что члены ПДС готовы официально разбиться на два лагеря.
"Изменения могут быть простимулированы только изменениями извне. Если в 2026 году регионально произойдут определенные изменения в сторону пророссийских политических сил, то ситуация в Молдавии может начать меняться. В противном случае ПДС внутри страны хватит силовых репрессивных ресурсов, чтобы удержать ситуацию", - полагает эксперт.
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия - под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела.
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
Здание парламента Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
Молдавия находится под западной оккупацией, считает бывший замглавы МИД
Вчера, 15:06
 
