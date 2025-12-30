КИШИНЕВ, 30 дек - РИА Новости. Молдавия в последние годы оказалась полностью под оккупацией Запада, который контролирует органы власти и финансы республики, заявил эксперт в области безопасности, бывший замминистра иностранных дел страны Валерий Осталеп.
"Сегодня это полностью захваченная извне страна, которой управляют из-за рубежа. Кто именно держит в руках рычаги управления финансами и законами Молдавии, мы не знаем и даже не можем назвать фамилии — нам этого просто не позволяют. А ведь именно финансы являются ключевым инструментом контроля", - заявил Осталеп в эфире телеканала Canal 5.
По его словам, иностранцы управляют и ситуацией изнутри, поскольку во многих государственных учреждениях республики работают советники из стран Запада. "Молдавия — это территория, которая системно проходит через переломные этапы примерно раз в 30–35 лет. Сейчас, к сожалению, эти процессы происходят гораздо чаще и жёстче, каждый раз полностью перечёркивая всё, что было до этого", - добавил бывший замминистра.
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия - под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела.
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
