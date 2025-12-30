По его словам, иностранцы управляют и ситуацией изнутри, поскольку во многих государственных учреждениях республики работают советники из стран Запада. "Молдавия — это территория, которая системно проходит через переломные этапы примерно раз в 30–35 лет. Сейчас, к сожалению, эти процессы происходят гораздо чаще и жёстче, каждый раз полностью перечёркивая всё, что было до этого", - добавил бывший замминистра.