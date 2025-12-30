Молдавская оппозиция обвинила власти в игнорировании поправок к госбюджету

КИШИНЕВ, 30 дек - РИА Новости. Правящая в Молдавии партия "Действие и солидарность" (ПДС) отказалась даже рассмотреть 250 поправок к проекту госбюджета страны на 2026 год, направленных на поддержку разных населенных пунктов, заявляет пресс-служба оппозиционной партии социалистов.

Накануне депутаты от ПДС утвердили в окончательном чтении государственный бюджет республики на 2026 год с дефицитом 1,2 миллиарда долларов.

"ПДС отклонила более 250 предложений социалистов к законам о налоговой политике и бюджету на 2026 год, в том числе около 190 инициатив, направленных на поддержку конкретных населённых пунктов. Утверждённый парламентским большинством государственный бюджет не отражает даже тех обязательств, которые представители этой партии брали на себя в ходе предвыборной кампании всего пару месяцев назад", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте соцпартии.

Социалисты утверждают, что власти заботятся о людях лишь на словах. Из-за этого большинство отклонённых парламентским большинством предложений к бюджету будут оформлены фракцией соцпартии в виде отдельных законодательных инициатив и в ближайшие месяцы последовательно вынесены на рассмотрение парламента.

В частности, оппозиция настаивает на введении обязательной квоты в размере 50% на молдавские товары в торговых сетях, установлении специального налога на сверхприбыли коммерческих банков и энергетических компаний, увеличении ряда социальных пособий, возвращении к парламентской формуле утверждения средств на проекты капитальных инвестиций вместо правительственной, а также финансировании 189 конкретных проектов, которые могли бы быть реализованы в 78 населённых пунктах 20 районов страны.

Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия - под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгении Гуцул в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России , против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела.