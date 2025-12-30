Рейтинг@Mail.ru
Молдавская оппозиция обвинила власти в игнорировании поправок к госбюджету - РИА Новости, 30.12.2025
09:58 30.12.2025
Молдавская оппозиция обвинила власти в игнорировании поправок к госбюджету
Молдавская оппозиция обвинила власти в игнорировании поправок к госбюджету - РИА Новости, 30.12.2025
Молдавская оппозиция обвинила власти в игнорировании поправок к госбюджету
Правящая в Молдавии партия "Действие и солидарность" (ПДС) отказалась даже рассмотреть 250 поправок к проекту госбюджета страны на 2026 год, направленных на... РИА Новости, 30.12.2025
в мире
молдавия
гагаузия
кишинев
евгения гуцул
https://ria.ru/20251229/gagauzija-2065513501.html
https://ria.ru/20251228/moldaviya-2065161426.html
молдавия
гагаузия
кишинев
Новости
в мире, молдавия, гагаузия, кишинев, евгения гуцул
В мире, Молдавия, Гагаузия, Кишинев, Евгения Гуцул
Молдавская оппозиция обвинила власти в игнорировании поправок к госбюджету

Молдавская оппозиция обвинила власти в игнорировании 250 поправок к госбюджету

Здание парламента Молдавии в Кишиневе
Здание парламента Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Здание парламента Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
КИШИНЕВ, 30 дек - РИА Новости. Правящая в Молдавии партия "Действие и солидарность" (ПДС) отказалась даже рассмотреть 250 поправок к проекту госбюджета страны на 2026 год, направленных на поддержку разных населенных пунктов, заявляет пресс-служба оппозиционной партии социалистов.
Накануне депутаты от ПДС утвердили в окончательном чтении государственный бюджет республики на 2026 год с дефицитом 1,2 миллиарда долларов.
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
Власти Молдавии не хотят слышать регионы, заявил общественный деятель
Вчера, 21:19
"ПДС отклонила более 250 предложений социалистов к законам о налоговой политике и бюджету на 2026 год, в том числе около 190 инициатив, направленных на поддержку конкретных населённых пунктов. Утверждённый парламентским большинством государственный бюджет не отражает даже тех обязательств, которые представители этой партии брали на себя в ходе предвыборной кампании всего пару месяцев назад", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте соцпартии.
Социалисты утверждают, что власти заботятся о людях лишь на словах. Из-за этого большинство отклонённых парламентским большинством предложений к бюджету будут оформлены фракцией соцпартии в виде отдельных законодательных инициатив и в ближайшие месяцы последовательно вынесены на рассмотрение парламента.
В частности, оппозиция настаивает на введении обязательной квоты в размере 50% на молдавские товары в торговых сетях, установлении специального налога на сверхприбыли коммерческих банков и энергетических компаний, увеличении ряда социальных пособий, возвращении к парламентской формуле утверждения средств на проекты капитальных инвестиций вместо правительственной, а также финансировании 189 конкретных проектов, которые могли бы быть реализованы в 78 населённых пунктах 20 районов страны.
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия - под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгении Гуцул в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела.
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
Ион Чебан - РИА Новости, 1920, 28.12.2025
Молдавская оппозиция обвинила власти в охоте на чиновников от других партий
28 декабря, 12:42
 
В миреМолдавияГагаузияКишиневЕвгения Гуцул
 
 
