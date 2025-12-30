Рейтинг@Mail.ru
Моди выразил обеспокоенность нападениями на резиденцию Путина - РИА Новости, 30.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:20 30.12.2025 (обновлено: 10:29 30.12.2025)
https://ria.ru/20251230/modi-2065581200.html
Моди выразил обеспокоенность нападениями на резиденцию Путина
Моди выразил обеспокоенность нападениями на резиденцию Путина - РИА Новости, 30.12.2025
Моди выразил обеспокоенность нападениями на резиденцию Путина
Индия глубоко обеспокоена сообщениями о нападении на резиденцию президента России Владимир Путина, заявил премьер-министр Нарендра Моди. РИА Новости, 30.12.2025
2025-12-30T10:20:00+03:00
2025-12-30T10:29:00+03:00
индия
россия
в мире
новгородская область
владимир путин
нарендра моди
сергей лавров
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/17/1979529718_0:0:3094:1741_1920x0_80_0_0_3ff35bf421afd0e8371cb018619da700.jpg
https://ria.ru/20251230/politika-2065550497.html
https://ria.ru/20251230/ukraina-2065549562.html
индия
россия
новгородская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/17/1979529718_146:0:2877:2048_1920x0_80_0_0_a7d107e02969e39e50f5a4a6537016dd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
индия, россия, в мире, новгородская область, владимир путин, нарендра моди, сергей лавров
Индия, Россия, В мире, Новгородская область, Владимир Путин, Нарендра Моди, Сергей Лавров
Моди выразил обеспокоенность нападениями на резиденцию Путина

Премьер Индии Моди выразил обеспокоенность нападениями на резиденцию Путина

© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкПремьер-министр Индии Нарендра Моди
Премьер-министр Индии Нарендра Моди - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
Перейти в медиабанк
Премьер-министр Индии Нарендра Моди . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
НЬЮ-ДЕЛИ, 30 дек - РИА Новости. Индия глубоко обеспокоена сообщениями о нападении на резиденцию президента России Владимир Путина, заявил премьер-министр Нарендра Моди.
"Мы глубоко обеспокоены сообщениями о нападении на резиденцию президента Российской Федерации", - написал Моди в соцсети Х.
Саммит России и США на Аляске - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
Эксперт назвал последствия атаки Киева на резиденцию Путина
04:00
Премьер Индии отметил, что "продолжающиеся дипломатические усилия представляют собой наиболее жизнеспособный путь к прекращению боевых действий и достижению мира".
"Мы настоятельно призываем всех заинтересованных лиц сосредоточиться на этих усилиях и избегать любых действий, которые могли бы их подорвать", - добавил он.
Ранее в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что киевский режим в ночь на 29 декабря предпринял террористическую атаку на резиденцию президента РФ в Новгородской области с применением 91 БПЛА, все БПЛА уничтожены силами ПВО, данных о пострадавших нет. По словам министра, Россия на фоне террористической атаки киевского режима на резиденцию главы государства не намерена выходить из переговорного процесса с США. Однако он отметил, что переговорная позиция РФ будет пересмотрена.
Флаг и герб Украины - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
"Придется молиться": в США высказались об атаке ВСУ на резиденцию Путина
03:43
 
ИндияРоссияВ миреНовгородская областьВладимир ПутинНарендра МодиСергей Лавров
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала