Моди выразил обеспокоенность нападениями на резиденцию Путина

НЬЮ-ДЕЛИ, 30 дек - РИА Новости. Индия глубоко обеспокоена сообщениями о нападении на резиденцию президента России Владимир Путина, заявил премьер-министр Нарендра Моди.
"Мы глубоко обеспокоены сообщениями о нападении на резиденцию президента Российской Федерации", - написал Моди в соцсети Х.
Премьер Индии отметил, что "продолжающиеся дипломатические усилия представляют собой наиболее жизнеспособный путь к прекращению боевых действий и достижению мира".
"Мы настоятельно призываем всех заинтересованных лиц сосредоточиться на этих усилиях и избегать любых действий, которые могли бы их подорвать", - добавил он.
Ранее в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что киевский режим в ночь на 29 декабря предпринял террористическую атаку на резиденцию президента РФ в Новгородской области с применением 91 БПЛА, все БПЛА уничтожены силами ПВО, данных о пострадавших нет. По словам министра, Россия на фоне террористической атаки киевского режима на резиденцию главы государства не намерена выходить из переговорного процесса с США. Однако он отметил, что переговорная позиция РФ будет пересмотрена.