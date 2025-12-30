Рейтинг@Mail.ru
Мишустин пообщался с детьми, чьи желания исполнил в "Елках желаний"
16:30 30.12.2025 (обновлено: 17:00 30.12.2025)
Мишустин пообщался с детьми, чьи желания исполнил в "Елках желаний"
Мишустин пообщался с детьми, чьи желания исполнил в "Елках желаний" - РИА Новости, 30.12.2025
Мишустин пообщался с детьми, чьи желания исполнил в "Елках желаний"
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин пообщался по видеосвязи с детьми, чьи желания исполнил в рамках акции "Ёлки желаний" и поздравил их с наступающими... РИА Новости, 30.12.2025
Мишустин пообщался с детьми, чьи желания исполнил в "Елках желаний"

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин общается по видеосвязи с детьми, желания которых он исполнил в рамках Всероссийской акции "Елка желаний". 30 декабря 2025
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин общается по видеосвязи с детьми, желания которых он исполнил в рамках Всероссийской акции "Елка желаний". 30 декабря 2025
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин пообщался по видеосвязи с детьми, чьи желания исполнил в рамках акции "Ёлки желаний" и поздравил их с наступающими новогодними праздниками.
В декабре Мишустин снял с "Ёлки желаний" шарики с желаниями Саши Иванова, Миши Каймакова и Маргариты Дяченко. Дети приехали в Москву со своими родителями.
Путин пообщался с девочкой, мечту которой исполнил на "Елке желаний"
25 декабря, 17:11
Премьер-министр по видеосвязи пообщался с детьми после экскурсии по столице, отметив, что они очень талантливые, целеустремленные и творческие, и в этом большая заслуга их родителей. Он поинтересовался, как дети провели время. Ребята рассказали, как посмотрели на акробатов и дрессированных животных в цирке, побывали в океанариуме и посетили павильоны ВДНХ.
Вместе с сестрами в Москву приехал и их папа Леонид Дяченко - участник специальной военной операции, который теперь продолжает службу в органах МВД в Луганске.
"Уверен, что ваши дочери гордятся вами, как и вся страна. Вы – пример мужества, любви к своей земле, на которой родились и выросли", - сказал Мишустин, обращаясь к ветерану.
В завершение общения российский премьер поздравил детей и их родителей с приближающимися новогодними праздниками.
"От всей души хочу вас поздравить с наступающим Новым годом и Рождеством Христовым. Детки дорогие, вам самого доброго, любите и уважайте своих родителей, хорошо учитесь. Пусть все желания ваши исполнятся", - добавил Мишустин.
