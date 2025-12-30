Мишустин пообщался с детьми, чьи желания исполнил в "Елках желаний"

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин общается по видеосвязи с детьми, желания которых он исполнил в рамках Всероссийской акции "Елка желаний". 30 декабря 2025

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин общается по видеосвязи с детьми, желания которых он исполнил в рамках Всероссийской акции "Елка желаний". 30 декабря 2025

МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин пообщался по видеосвязи с детьми, чьи желания исполнил в рамках акции "Ёлки желаний" и поздравил их с наступающими новогодними праздниками.

В декабре Мишустин снял с "Ёлки желаний" шарики с желаниями Саши Иванова, Миши Каймакова и Маргариты Дяченко. Дети приехали в Москву со своими родителями.

Премьер-министр по видеосвязи пообщался с детьми после экскурсии по столице, отметив, что они очень талантливые, целеустремленные и творческие, и в этом большая заслуга их родителей. Он поинтересовался, как дети провели время. Ребята рассказали, как посмотрели на акробатов и дрессированных животных в цирке, побывали в океанариуме и посетили павильоны ВДНХ.

Вместе с сестрами в Москву приехал и их папа Леонид Дяченко - участник специальной военной операции, который теперь продолжает службу в органах МВД в Луганске

"Уверен, что ваши дочери гордятся вами, как и вся страна. Вы – пример мужества, любви к своей земле, на которой родились и выросли", - сказал Мишустин, обращаясь к ветерану.

В завершение общения российский премьер поздравил детей и их родителей с приближающимися новогодними праздниками.