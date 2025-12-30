Мишустин исполнил мечты трех детей в рамках акции "Елка желаний"

Саша Иванов и Миша Каймаков из Краснодарского края, сестры Маргарита и Вероника Дяченко из ЛНР посещают с экскурсией ВДНХ. 30 декабря 2025

Саша Иванов и Миша Каймаков из Краснодарского края, сестры Маргарита и Вероника Дяченко из ЛНР посещают с экскурсией ВДНХ. 30 декабря 2025

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Премьер-министр Михаил Мишустин исполнил новогодние мечты детей в рамках акции "Елка желаний".

Он традиционно участвует в этой благотворительной акции и снял с новогодней елки три шарика с желаниями. Десятилетний Александр из Краснодара мечтал о конструкторе, одиннадцатилетний Михаил из того же города — о 3D-принтере, а четырнадцатилетняя Маргарита из Луганска — о термопрессе.

Мишустин пригласил в Москву и мальчиков, и Маргариту с сестрой Вероникой. Дети побывали на елке в Кремле, в Москвариуме , в цирке, на ВДНХ и в инновационно-образовательном комплексе "Техноград". Там они поучаствовали в мастер-классах по 3D-моделированию и робототехнике, посетили несколько мастерских, где наблюдали за автоматизацией производственных процессов и работой уникальной пневматической установки для развития навыков сборки конвейерных лент, а также попробовали себя в роли операторов станков с числовым программным управлением.

Во время чаепития после экскурсии глава правительства пообщался с детьми и их родителями по видеосвязи. Он отметил, что ребята, чьи шарики снял с "Елки желаний", очень талантливые, целеустремленные и творческие.

"В этом большая заслуга ваших замечательных родителей, которые и сейчас рядом с вами. Они заботятся о вас. Радуются каждой вашей удаче. Поддерживают, когда бывает тяжело", — сказал Мишустин.

В финале встречи все дети получили подарки, о которых мечтали.