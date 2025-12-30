Рейтинг@Mail.ru
Мишустин исполнил мечты трех детей в рамках акции "Елка желаний"
Хорошие новости
 
16:12 30.12.2025 (обновлено: 21:10 30.12.2025)
Мишустин исполнил мечты трех детей в рамках акции "Елка желаний"
Мишустин исполнил мечты трех детей в рамках акции "Елка желаний" - РИА Новости, 30.12.2025
Мишустин исполнил мечты трех детей в рамках акции "Елка желаний"
Премьер-министр Михаил Мишустин исполнил новогодние мечты детей в рамках акции "Елка желаний". РИА Новости, 30.12.2025
общество
россия
михаил мишустин
хорошие новости
россия
общество, россия, михаил мишустин
Общество, Россия, Михаил Мишустин, Хорошие новости
Мишустин исполнил мечты трех детей в рамках акции "Елка желаний"

Мишустин исполнил новогодние мечты детей в рамках акции «Елка желаний»

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкСаша Иванов и Миша Каймаков из Краснодарского края, сестры Маргарита и Вероника Дяченко из ЛНР посещают с экскурсией ВДНХ. 30 декабря 2025
Саша Иванов и Миша Каймаков из Краснодарского края, сестры Маргарита и Вероника Дяченко из ЛНР посещают с экскурсией ВДНХ. 30 декабря 2025 - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Саша Иванов и Миша Каймаков из Краснодарского края, сестры Маргарита и Вероника Дяченко из ЛНР посещают с экскурсией ВДНХ. 30 декабря 2025
МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Премьер-министр Михаил Мишустин исполнил новогодние мечты детей в рамках акции "Елка желаний".
Он традиционно участвует в этой благотворительной акции и снял с новогодней елки три шарика с желаниями. Десятилетний Александр из Краснодара мечтал о конструкторе, одиннадцатилетний Михаил из того же города — о 3D-принтере, а четырнадцатилетняя Маргарита из Луганска — о термопрессе.
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкСестры Маргарита и Вероника Дяченко из ЛНР посещают с экскурсией ВДНХ
Сестры Маргарита и Вероника Дяченко из ЛНР посещают с экскурсией ВДНХ - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Сестры Маргарита и Вероника Дяченко из ЛНР посещают с экскурсией ВДНХ
Мишустин пригласил в Москву и мальчиков, и Маргариту с сестрой Вероникой. Дети побывали на елке в Кремле, в Москвариуме, в цирке, на ВДНХ и в инновационно-образовательном комплексе "Техноград". Там они поучаствовали в мастер-классах по 3D-моделированию и робототехнике, посетили несколько мастерских, где наблюдали за автоматизацией производственных процессов и работой уникальной пневматической установки для развития навыков сборки конвейерных лент, а также попробовали себя в роли операторов станков с числовым программным управлением.
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкСаша Иванов и Миша Каймаков из Краснодарского края посещают с экскурсией ВДНХ
Саша Иванов и Миша Каймаков из Краснодарского края посещают с экскурсией ВДНХ - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Саша Иванов и Миша Каймаков из Краснодарского края посещают с экскурсией ВДНХ
Во время чаепития после экскурсии глава правительства пообщался с детьми и их родителями по видеосвязи. Он отметил, что ребята, чьи шарики снял с "Елки желаний", очень талантливые, целеустремленные и творческие.
"В этом большая заслуга ваших замечательных родителей, которые и сейчас рядом с вами. Они заботятся о вас. Радуются каждой вашей удаче. Поддерживают, когда бывает тяжело", — сказал Мишустин.
В финале встречи все дети получили подарки, о которых мечтали.
"Елка желаний" — всероссийская ежегодная благотворительная акция, цель которой заключается в исполнении желаний детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Ее проводят по всей России начиная с 2018 года. За это время выполнено уже более 320 тысяч желаний.
Хорошие новостиОбществоРоссияМихаил Мишустин
 
 
