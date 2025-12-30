Рейтинг@Mail.ru
Мишустин назвал поддержку участников СВО ключевым приоритетом страны
30.12.2025
Мишустин назвал поддержку участников СВО ключевым приоритетом страны
Глава правительства РФ Михаил Мишустин назвал ключевым приоритетом страны поддержку участников специальной военной операции. РИА Новости, 30.12.2025
михаил мишустин
2025
михаил мишустин, общество, россия, луганск, луганская народная республика
Михаил Мишустин, Общество, Россия, Луганск, Луганская Народная Республика
Мишустин назвал поддержку участников СВО ключевым приоритетом страны

МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Глава правительства РФ Михаил Мишустин назвал ключевым приоритетом страны поддержку участников специальной военной операции.
Премьер-министр исполнил новогодние мечты детей в рамках акции "Елка желаний", а также пообщался с ребятами и их семьями по видеосвязи. Папа двух девочек - Маргариты и Вероники из Луганска - принимал участие в специальной военной операции.
"В честь наших героев текущий год был объявлен президентом Годом защитника Отечества. Мы всегда будем помнить подвиги всех поколений, которые в самые разные исторические периоды сражались за нашу Родину. И продолжим оказывать поддержку нашим воинам, это один из ключевых приоритетов страны, государства в целом", - подчеркнул Мишустин в беседе с их семьей.
Он отметил, что отец Маргариты и Вероники после участия в СВО вернулся на службу в органы министерства внутренних дел в своем же регионе - в Луганской Народной Республике.
"Уверен, что ваши дочери гордятся вами, как и вся страна. Вы – пример мужества, любви к своей земле, на которой родились, выросли. Хочу попросить принять самые искренние слова благодарности", - обратился к нему премьер.
Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
Мишустин утвердил программу безопасности в гражданской авиации
26 декабря, 22:31
 
