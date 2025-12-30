Мишустин назвал поддержку участников СВО ключевым приоритетом страны

МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Глава правительства РФ Михаил Мишустин назвал ключевым приоритетом страны поддержку участников специальной военной операции.
Премьер-министр исполнил новогодние мечты детей в рамках акции "Елка желаний", а также пообщался с ребятами и их семьями по видеосвязи. Папа двух девочек - Маргариты и Вероники из Луганска - принимал участие в специальной военной операции.
"В честь наших героев текущий год был объявлен президентом Годом защитника Отечества. Мы всегда будем помнить подвиги всех поколений, которые в самые разные исторические периоды сражались за нашу Родину. И продолжим оказывать поддержку нашим воинам, это один из ключевых приоритетов страны, государства в целом", - подчеркнул Мишустин в беседе с их семьей.
Он отметил, что отец Маргариты и Вероники после участия в СВО вернулся на службу в органы министерства внутренних дел в своем же регионе - в Луганской Народной Республике.
"Уверен, что ваши дочери гордятся вами, как и вся страна. Вы – пример мужества, любви к своей земле, на которой родились, выросли. Хочу попросить принять самые искренние слова благодарности", - обратился к нему премьер.
