Рейтинг@Mail.ru
Мишустин утвердил концепцию развития добровольческой деятельности - РИА Новости, 30.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:09 30.12.2025
https://ria.ru/20251230/mishustin-2065618289.html
Мишустин утвердил концепцию развития добровольческой деятельности
Мишустин утвердил концепцию развития добровольческой деятельности - РИА Новости, 30.12.2025
Мишустин утвердил концепцию развития добровольческой деятельности
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил концепцию содействия развитию добровольческой деятельности до 2030 года, сообщили в пресс-службе кабмина. РИА Новости, 30.12.2025
2025-12-30T12:09:00+03:00
2025-12-30T12:09:00+03:00
россия
михаил мишустин
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/18/2064391493_0:160:2930:1808_1920x0_80_0_0_f8b4580b5408cf16fbde1f822c2f3385.jpg
https://ria.ru/20251228/zakon-2065191145.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/18/2064391493_12:0:2741:2047_1920x0_80_0_0_9b490261c8314f390fd8aedc20c56150.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, михаил мишустин, общество
Россия, Михаил Мишустин, Общество
Мишустин утвердил концепцию развития добровольческой деятельности

Мишустин утвердил концепцию содействия добровольческой деятельности до 2030 года

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в медиабанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил концепцию содействия развитию добровольческой деятельности до 2030 года, сообщили в пресс-службе кабмина.
"Развитие поддержки волонтерской деятельности, добровольческих организаций и ресурсных центров добровольчества, обеспечение условий и расширения возможностей для участия жителей страны в этой деятельности, а также дальнейшее укрепление инфраструктуры добровольчества – на решение этих и других задач направлена новая Концепция содействия развитию добровольческой (волонтёрской) деятельности до 2030 года. Распоряжение о её утверждении подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - сообщили в кабмине.
Основные ожидаемые результаты реализации концепции - увеличение не менее чем до 45% числа граждан и организаций, вовлечённых в добровольческую и общественную деятельность, развитие культуры добровольчества, укрепление традиционных российских духовно-нравственных ценностей, повышение эффективности взаимодействия участников добровольческой деятельности за счёт развития соответствующей инфраструктуры, расширения мер поддержки и факторов мотивации.
"В конечном итоге реализация концепции будет способствовать решению социально значимых проблем в регионах страны", - отметили в кабмине.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.12.2025
Путин подписал закон о добровольческой деятельности сотрудников
28 декабря, 16:16
 
РоссияМихаил МишустинОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала