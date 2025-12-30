Мишустин утвердил концепцию развития добровольческой деятельности

Основные ожидаемые результаты реализации концепции - увеличение не менее чем до 45% числа граждан и организаций, вовлечённых в добровольческую и общественную деятельность, развитие культуры добровольчества, укрепление традиционных российских духовно-нравственных ценностей, повышение эффективности взаимодействия участников добровольческой деятельности за счёт развития соответствующей инфраструктуры, расширения мер поддержки и факторов мотивации.