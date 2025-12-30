https://ria.ru/20251230/mishustin-2065618289.html
Мишустин утвердил концепцию развития добровольческой деятельности
Мишустин утвердил концепцию развития добровольческой деятельности - РИА Новости, 30.12.2025
Мишустин утвердил концепцию развития добровольческой деятельности
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил концепцию содействия развитию добровольческой деятельности до 2030 года, сообщили в пресс-службе кабмина. РИА Новости, 30.12.2025
2025-12-30T12:09:00+03:00
2025-12-30T12:09:00+03:00
2025-12-30T12:09:00+03:00
россия
михаил мишустин
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/18/2064391493_0:160:2930:1808_1920x0_80_0_0_f8b4580b5408cf16fbde1f822c2f3385.jpg
https://ria.ru/20251228/zakon-2065191145.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/18/2064391493_12:0:2741:2047_1920x0_80_0_0_9b490261c8314f390fd8aedc20c56150.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, михаил мишустин, общество
Россия, Михаил Мишустин, Общество
Мишустин утвердил концепцию развития добровольческой деятельности
Мишустин утвердил концепцию содействия добровольческой деятельности до 2030 года
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил концепцию содействия развитию добровольческой деятельности до 2030 года, сообщили
в пресс-службе кабмина.
"Развитие поддержки волонтерской деятельности, добровольческих организаций и ресурсных центров добровольчества, обеспечение условий и расширения возможностей для участия жителей страны в этой деятельности, а также дальнейшее укрепление инфраструктуры добровольчества – на решение этих и других задач направлена новая Концепция содействия развитию добровольческой (волонтёрской) деятельности до 2030 года. Распоряжение о её утверждении подписал председатель правительства Михаил Мишустин
", - сообщили в кабмине.
Основные ожидаемые результаты реализации концепции - увеличение не менее чем до 45% числа граждан и организаций, вовлечённых в добровольческую и общественную деятельность, развитие культуры добровольчества, укрепление традиционных российских духовно-нравственных ценностей, повышение эффективности взаимодействия участников добровольческой деятельности за счёт развития соответствующей инфраструктуры, расширения мер поддержки и факторов мотивации.
"В конечном итоге реализация концепции будет способствовать решению социально значимых проблем в регионах страны", - отметили в кабмине.