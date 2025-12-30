Рейтинг@Mail.ru
Мирошник назвал новым скетчем слова Зеленского о встрече с "русскими" - РИА Новости, 30.12.2025
22:00 30.12.2025
Мирошник назвал новым скетчем слова Зеленского о встрече с "русскими"
Мирошник назвал новым скетчем слова Зеленского о встрече с "русскими"
Посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник прокомментировал слова Владимира Зеленского о том, что тот не боится встречи РИА Новости, 30.12.2025
© Фото : МИД РоссииРодион Мирошник
Родион Мирошник - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
© Фото : МИД России
Родион Мирошник. Архивное фото
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник прокомментировал слова Владимира Зеленского о том, что тот не боится встречи с "русскими", заявив, что это "новый скетч от клоуна Зеленского".
"Новый скетч от клоуна Зеленского... Он так не боится встречаться с "русскими", что умоляет США встречаться только с хором ЕС и Киева, а от "русских" он убежал из стамбульского формата переговоров и снова не боится… снова не боится... снова не боится!" - написал Мирошник в своем Telegram-канале.
Посол по особым поручениям МИД РФ разместил в Telegram-канале видео с записью речи Зеленского, где тот говорит, что сообщил Трампу и европейским лидерам о своей готовности к встрече с президентом России Владимиром Путиным в любом формате и не боится этой встречи.
"Не отпускает комика КВНовское прошлое", - иронично добавил Мирошник.
Мирошник высказался о попытке атаки Киева на резиденцию Путина
29 декабря, 20:43
 
