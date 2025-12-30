Мирошник назвал новым скетчем слова Зеленского о встрече с "русскими"

МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник прокомментировал слова Владимира Зеленского о том, что тот не боится встречи с "русскими", заявив, что это "новый скетч от клоуна Зеленского".