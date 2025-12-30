Рейтинг@Mail.ru
За неделю от атак ВСУ погибли десять россиян, заявил Мирошник
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:03 30.12.2025
За неделю от атак ВСУ погибли десять россиян, заявил Мирошник
За неделю от атак ВСУ погибли десять россиян, заявил Мирошник - РИА Новости, 30.12.2025
За неделю от атак ВСУ погибли десять россиян, заявил Мирошник
От обстрелов ВСУ с 22 по 28 декабря ранены 67 мирных жителей России, 10 погибли, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского РИА Новости, 30.12.2025
специальная военная операция на украине
украина
родион мирошник
происшествия
украина
украина, родион мирошник, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Украина, Родион Мирошник, Происшествия
За неделю от атак ВСУ погибли десять россиян, заявил Мирошник

Мирошник: за неделю от обстрелов ВСУ пострадали 77 мирных жителей России

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкРодион Мирошник
Родион Мирошник - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Родион Мирошник. Архивное фото
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. От обстрелов ВСУ с 22 по 28 декабря ранены 67 мирных жителей России, 10 погибли, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
"За минувшую неделю от обстрелов украинских нацистов пострадали 77 мирных жителей: ранены 67 человек, в том числе три несовершеннолетних, погибли 10 человек", - говорится в еженедельном докладе Мирошника, который есть в распоряжении РИА Новости.
Родион Мирошник - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
Мирошник рассказал о росте числа обстрелов со стороны ВСУ
23 декабря, 00:51
Всего по гражданским объектам на российской территории за семь дней украинские вооруженные формирования выпустили не менее 3628 боеприпасов, добавил он.
"ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.), используя БПЛА, наносили удары по гражданским объектам российских регионов как вблизи линии боевого соприкосновения, так и на значительном удалении от зоны военных действий. Целями атак становились жилые дома и придомовые территории, объекты топливно-энергетического комплекса, административные здания, образовательные учреждения, торговые павильоны, гражданский автотранспорт мирных жителей, снегоуборочная техника", - отметил посол.
Для массированных атак киевский режим использовал РСЗО, артиллерию, ракеты и минометы, добавил Мирошник.
"Наибольшее число пострадавших мирных жителей за этот период зафиксировано в Белгородской, Херсонской и Запорожской областях", - заключил он.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Заголовок открываемого материала