За неделю от атак ВСУ погибли десять россиян, заявил Мирошник

МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. От обстрелов ВСУ с 22 по 28 декабря ранены 67 мирных жителей России, 10 погибли, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

"За минувшую неделю от обстрелов украинских нацистов пострадали 77 мирных жителей: ранены 67 человек, в том числе три несовершеннолетних, погибли 10 человек", - говорится в еженедельном докладе Мирошника, который есть в распоряжении РИА Новости.

Всего по гражданским объектам на российской территории за семь дней украинские вооруженные формирования выпустили не менее 3628 боеприпасов, добавил он.

"ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.), используя БПЛА, наносили удары по гражданским объектам российских регионов как вблизи линии боевого соприкосновения, так и на значительном удалении от зоны военных действий. Целями атак становились жилые дома и придомовые территории, объекты топливно-энергетического комплекса, административные здания, образовательные учреждения, торговые павильоны, гражданский автотранспорт мирных жителей, снегоуборочная техника", - отметил посол.

Для массированных атак киевский режим использовал РСЗО, артиллерию, ракеты и минометы, добавил Мирошник