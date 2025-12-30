Рейтинг@Mail.ru
Мирошник осудил атаку БПЛА на резиденцию Путина
00:23 30.12.2025 (обновлено: 02:05 30.12.2025)
Мирошник осудил атаку БПЛА на резиденцию Путина
Посол МИД РФ Родион Мирошник, комментируя атаку БПЛА на государственную резиденцию президента РФ Владимира Путина, отметил, что Владимир Зеленский не готов и не РИА Новости, 30.12.2025
в мире, россия, новгородская область, сша, родион мирошник, владимир зеленский, сергей лавров
В мире, Россия, Новгородская область, США, Родион Мирошник, Владимир Зеленский, Сергей Лавров
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Посол МИД РФ Родион Мирошник, комментируя атаку БПЛА на государственную резиденцию президента РФ Владимира Путина, отметил, что Владимир Зеленский не готов и не намерен вести переговоры о мирном урегулировании.
Ранее в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что киевский режим в ночь на 29 декабря предпринял террористическую атаку на резиденцию президента РФ в Новгородской области с применением 91 БПЛА, все БПЛА уничтожены силами ПВО, данных о пострадавших нет. По словам Лаврова, Россия на фоне террористической атаки киевского режима на резиденцию президента РФ в Новгородской области не намерена выходить из переговорного процесса с США. Однако, по его словам, переговорная позиция РФ будет пересмотрена.
"Он (Зеленский - ред.) ранее уже использовал эти методы для того, чтобы сорвать переговоры или продемонстрировать свой реальный подход к мирному урегулированию... В данном случае речь идет о попытке нанести удар уже по госрезиденции, то есть по государственному учреждению, которая носит больше символический характер и демонстрирует непосредственный подход украинского режима. Своими действиями он показывает, что не готов и не намерен вести какие-либо переговоры о мирном урегулировании", - заявил Мирошник в интервью газете "Известия".
Председатель комитета Государственной Думы РФ по обороне Андрей Картаполов - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
Картаполов назвал атаку на резиденцию Путина агонией киевского режима
В миреРоссияНовгородская областьСШАРодион МирошникВладимир ЗеленскийСергей Лавров
 
 
