Врач предупредил о вреде самоназначения антибиотиков

МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Самоназначение антибиотиков пациентами категорически недопустимо, неправильное применение таких препаратов способствует формированию резистентности у микроорганизмов, из-за этого доступные антибиотики становятся менее эффективными, рассказал РИА Новости главный внештатный специалист по клинической микробиологии и антимикробной резистентности Минздрава России Роман Козлов.
Ранее газета "Ведомости" писала со ссылкой на отчет Методического верификационного центра по вопросам антимикробной резистентности Минздрава РФ, что рост устойчивости к антибиотикам в России фиксируют у всех видов энтеробактерий.
"Самоназначение антибиотиков пациентами категорически недопустимо... Неправильное применение антибактериальных препаратов способствует формированию резистентности у микроорганизмов. В связи с распространением резистентности из-за их нерационального использования доступные антибиотики становятся менее эффективными", - рассказал Козлов.
Он также отметил, что антибиотики, как и все лекарственные препараты, обладают нежелательными побочными реакциями различной степени тяжести, включая развитие анафилактического шока, токсическое поражение жизненно важных органов, особенно печени и почек.
"Именно поэтому в Российской Федерации ведется непрерывная работа как по мониторированию ситуации с устойчивостью к антибиотикам, так и по информированию населения о необходимости рационального использования указанных препаратов", - добавил эксперт.
По его словам, вакцинация играет важнейшую роль в решении проблемы антимикробной резистентности. Прямое влияние на снижение потребления антибиотиков оказывают вакцины против бактериальных возбудителей. Например, вакцинация против пневмококка и гемофильной палочки типа Б существенно уменьшает частоту возникновения бактериальных инфекций. Это напрямую приводит к сокращению необходимости антибиотикотерапии.
Косвенный эффект проявляется через вакцинацию против вирусных инфекций. Прививки от гриппа и COVID-19 способствуют снижению частоты бактериальных осложнений. Вирусные инфекции часто осложняются присоединением бактериальных инфекций. Уменьшение числа вирусных заболеваний естественным образом снижает риск развития таких осложнений.
"Необоснованное применение антибиотиков при вирусных инфекциях - распространенная проблема. Многие люди ошибочно принимают антибиотики при простуде или гриппе, хотя эти препараты не действуют на вирусы. Снижение общей заболеваемости благодаря вакцинации автоматически уменьшает случаи неправильного использования антибиотиков", - отметил Козлов.
Вакцинация помогает разорвать порочный круг необоснованного применения антибиотиков и формирования устойчивости бактерий к лекарственным препаратам, подчеркнул специалист.
"Каждый случай самолечения антибиотиками приближает нас к эпохе, когда даже простые инфекции станут неизлечимыми, поэтому крайне важно обращаться за квалифицированной медицинской помощью при любых заболеваниях", - заключил он.
