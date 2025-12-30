Врач предупредил о вреде самоназначения антибиотиков

МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Самоназначение антибиотиков пациентами категорически недопустимо, неправильное применение таких препаратов способствует формированию резистентности у микроорганизмов, из-за этого доступные антибиотики становятся менее эффективными, рассказал РИА Новости главный внештатный специалист по клинической микробиологии и антимикробной резистентности Минздрава России Роман Козлов.

Ранее газета "Ведомости" писала со ссылкой на отчет Методического верификационного центра по вопросам антимикробной резистентности Минздрава РФ, что рост устойчивости к антибиотикам в России фиксируют у всех видов энтеробактерий.

"Самоназначение антибиотиков пациентами категорически недопустимо... Неправильное применение антибактериальных препаратов способствует формированию резистентности у микроорганизмов. В связи с распространением резистентности из-за их нерационального использования доступные антибиотики становятся менее эффективными", - рассказал Козлов

Он также отметил, что антибиотики, как и все лекарственные препараты, обладают нежелательными побочными реакциями различной степени тяжести, включая развитие анафилактического шока, токсическое поражение жизненно важных органов, особенно печени и почек.

"Именно поэтому в Российской Федерации ведется непрерывная работа как по мониторированию ситуации с устойчивостью к антибиотикам, так и по информированию населения о необходимости рационального использования указанных препаратов", - добавил эксперт.

По его словам, вакцинация играет важнейшую роль в решении проблемы антимикробной резистентности. Прямое влияние на снижение потребления антибиотиков оказывают вакцины против бактериальных возбудителей. Например, вакцинация против пневмококка и гемофильной палочки типа Б существенно уменьшает частоту возникновения бактериальных инфекций. Это напрямую приводит к сокращению необходимости антибиотикотерапии.

Косвенный эффект проявляется через вакцинацию против вирусных инфекций. Прививки от гриппа и COVID-19 способствуют снижению частоты бактериальных осложнений. Вирусные инфекции часто осложняются присоединением бактериальных инфекций. Уменьшение числа вирусных заболеваний естественным образом снижает риск развития таких осложнений.

"Необоснованное применение антибиотиков при вирусных инфекциях - распространенная проблема. Многие люди ошибочно принимают антибиотики при простуде или гриппе, хотя эти препараты не действуют на вирусы. Снижение общей заболеваемости благодаря вакцинации автоматически уменьшает случаи неправильного использования антибиотиков", - отметил Козлов.

Вакцинация помогает разорвать порочный круг необоснованного применения антибиотиков и формирования устойчивости бактерий к лекарственным препаратам, подчеркнул специалист.