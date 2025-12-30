Рейтинг@Mail.ru
01:27 30.12.2025
Минздрав запустит получение лекарств по "Почте России"
2025
общество, михаил мурашко, почта россии
Общество, Михаил Мурашко, Почта России
Минздрав запустит получение лекарств по "Почте России"

Мурашко: Минздрав запустит получение лекарств по «Почте России» в 2026 году

МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Минздрав запустит процесс получения лекарств по "Почте России" в 2026 году, соответствующий документ находится в разработке, сообщил глава министерства Михаил Мурашко.
"Использование "Почты России" здесь тоже понятное движение. Уже сегодня она имеет право реализовать медицинские изделия. По лекарственным препаратам: сейчас этот документ в разработке, и я думаю, что мы в 2026 году запустим этот процесс", - сказал министр в эфире телеканала "Россия 24".
Мурашко добавил, что сегодня почти 40 тысяч фельдшерско-акушерских пунктов реализуют по стране лекарственные препараты.
Лекарственные препараты - РИА Новости, 1920, 15.03.2025
Правительство одобрило ввод резервного механизма обеспечения лекарствами
15 марта, 13:02
 
