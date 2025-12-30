https://ria.ru/20251230/minzdrav-2065539871.html
Минздрав запустит получение лекарств по "Почте России"
Минздрав запустит процесс получения лекарств по "Почте России" в 2026 году, соответствующий документ находится в разработке, сообщил глава министерства Михаил... РИА Новости, 30.12.2025
общество
михаил мурашко
почта россии
