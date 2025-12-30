Рейтинг@Mail.ru
Немецкую НПО "Русскоязычные демократки и демократы"* признали нежелательной - РИА Новости, 30.12.2025
15:38 30.12.2025 (обновлено: 15:48 30.12.2025)
Немецкую НПО "Русскоязычные демократки и демократы"* признали нежелательной
Здание Министерства юстиции РФ
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Здание Министерства юстиции РФ. Архивное фото
МОСКВА, 30 дек – РИА Новости. Минюст РФ внес еще одну организацию из ФРГ в перечень иностранных и международных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории России, говорится в сообщении на сайте ведомства.
"293… "Русскоязычные демократки и демократы"* (Russischsprachige Demokratinnen und Demokraten e.V.*), ФРГ", - говорится в перечне.
В декабре Генпрокуратура РФ признала нежелательной в России немецкую неправительственную организацию "Русскоязычные демократки и демократы Саксонии"*, реализующую проекты по дискредитации руководства РФ.
Отмечалось, что это антироссийская структура, ориентированная на консолидацию представителей "волны демократической эмиграции из России", использование потенциала релокантов и оппозиционеров для идеологической обработки русскоязычной диаспоры в Саксонии, где среди населения высока поддержка партий, придерживающихся курса на нормализацию отношений с Россией.
* Внесена в перечень нежелательных организаций в России.
 
