Минск и Москва запустят ночные безостановочные поезда "Ласточка"

МИНСК, 30 дек — РИА Новости. Россия и Белоруссия договорились о запуске запуске ночных безостановочных поездов "Ласточка" между столицами, рассказал белорусский посол в Москве Александр Рогожник.
"С РЖД достигнута еще одна договоренность — о запуске ночных безостановочных "Ласточек". Таким образом мы не только сократим время в пути, но и дополнительно решим проблему с нехваткой билетов (накануне праздничных дат. — Прим. ред.)", — сказал он в интервью изданию "СБ.Беларусь сегодня".
По словам посла, за последние два года проделана большая работа по развитию транспортного сообщения между Москвой и Минском. Так, в расписание добавили дополнительные поезда "Ласточка". Один из них начал курсировать в обоих направлениях с 15 декабря. В составе десять вагонов, два из которых — бизнес-класс.
Кроме того, стороны планируют развивать и межрегиональное железнодорожное сообщение и уже договорились открыть трансграничное сообщение между Смоленском и Витебском, Смоленском и Оршей, отметил Рогожник. Он добавил, что эти маршруты будут субсидироваться, а тарифы будут комфортными для граждан обеих стран.
Это еще один знаковый совместный проект, направленный на повышение транспортной связанности Союзного государства, заключил дипломат.