Минобороны показало видео уничтожения ВСУ, пытающихся прорваться к Купянску - РИА Новости, 30.12.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:41 30.12.2025
Минобороны показало видео уничтожения ВСУ, пытающихся прорваться к Купянску
Минобороны России опубликовало видео уничтожения автомобильной техники и живой силы ВСУ в районе населенного пункта Соболевка на купянском направлении. РИА Новости, 30.12.2025
2025
Уничтожение военных ВСУ, пытающихся прорваться к Купянску
Минобороны показало видео уничтожения ВСУ, пытающихся прорваться к Купянску

Минобороны показало видео уничтожения ВСУ на Купянском направлении

МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Минобороны России опубликовало видео уничтожения автомобильной техники и живой силы ВСУ в районе населенного пункта Соболевка на купянском направлении.
"Военнослужащие подразделений беспилотных систем группировки войск "Запад" уничтожают украинских боевиков, пытающихся прорваться в сторону Купянска. С применением FPV-дронов уничтожено три пикапа, которые украинские боевики использовали для передвижения штурмовиков и пехоты ВСУ", - говорится в описании к видео.
