Минобороны показало видео уничтожения ВСУ, пытающихся прорваться к Купянску
Минобороны показало видео уничтожения ВСУ, пытающихся прорваться к Купянску
Минобороны России опубликовало видео уничтожения автомобильной техники и живой силы ВСУ в районе населенного пункта Соболевка на купянском направлении. РИА Новости, 30.12.2025
Уничтожение военных ВСУ, пытающихся прорваться к Купянску
Минобороны показало видео уничтожения ВСУ, пытающихся прорваться к Купянску
