Белоусов поручил организовать призыв на срочную службу 2026 года

Министерство обороны отметило, что граждане, которые отправятся в войска, должны подлежать призыву в соответствии с Федеральным законом о воинской обязанности и военной службе. Командующие войсками военных округов и военные комиссары будут обязаны организовать отправку призывников к месту прохождения военной службы в установленные законом сроки, добавило МО.