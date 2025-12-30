Рейтинг@Mail.ru
Белоусов поручил организовать призыв на срочную службу 2026 года
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
12:52 30.12.2025
Белоусов поручил организовать призыв на срочную службу 2026 года
Белоусов поручил организовать призыв на срочную службу 2026 года - РИА Новости, 30.12.2025
Белоусов поручил организовать призыв на срочную службу 2026 года
Министр обороны РФ Андрей Белоусов приказал призвать новых граждан для прохождения срочной службы в ВС России и других войсках в рамках нового призыва в 2026... РИА Новости, 30.12.2025
2025-12-30T12:52:00+03:00
2025-12-30T12:52:00+03:00
специальная военная операция на украине
общество
россия
андрей белоусов
владимир путин
министерство обороны рф (минобороны рф)
россия
РИА Новости
2025
РИА Новости
Новости
РИА Новости
общество, россия, андрей белоусов, владимир путин, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Общество, Россия, Андрей Белоусов, Владимир Путин, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Белоусов поручил организовать призыв на срочную службу 2026 года

Белоусов приказал организовать призыв на срочную службу 2026 года

Андрей Белоусов
Андрей Белоусов
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Андрей Белоусов. Архивное фото
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Министр обороны РФ Андрей Белоусов приказал призвать новых граждан для прохождения срочной службы в ВС России и других войсках в рамках нового призыва в 2026 году и уволить тех, чей срок службы уже истек.
В понедельник опубликовали указ президента РФ Владимира Путина о призыве в 2026 году. Он будет проводиться весь год, но отправка новобранцев к месту службы, как и прежде, будет проходить два раза: с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря. Всего в 2026 году планируется призвать 261 тысячу срочников. Приказ Белоусова о призыве в 2026 году граждан Российской Федерации на военную службу и об увольнении с военной службы граждан, проходящих военную службу по призыву, опубликовали в Telegram-канале Минобороны.
Уничтоженный танк Леопард 1 ВСУ
"Месяц катастрофы": на Западе заявили о переломном моменте для Украины
07:03
07:03
"Во исполнение указа президента Российской Федерации ("О призыве в 2026 году граждан России на военную службу и об увольнении с военной службы граждан, проходящих военную службу по призыву" Белоусов приказал - ред.)... командующим войсками военных округов, военным комиссарам совместно с исполнительными органами субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления организацию и проведение с 1 января по 31 декабря 2026 года призыва на военную службу в ВС Российской Федерации, другие войска, воинские формирования и органы граждан Российской Федерации в возрасте от 18 до 30 лет, не пребывающих в запасе", - говорится в сообщении министерства.
Министерство обороны отметило, что граждане, которые отправятся в войска, должны подлежать призыву в соответствии с Федеральным законом о воинской обязанности и военной службе. Командующие войсками военных округов и военные комиссары будут обязаны организовать отправку призывников к месту прохождения военной службы в установленные законом сроки, добавило МО.
"Уволить в соответствии с Федеральным законом с военной службы из ВС Российской Федерации солдат, матросов, сержантов и старшин, срок военной службы по призыву которых истек", - также указывается в документе.
Российские военнослужащие в зоне СВО
На Западе сделали громкое заявление об окончании конфликта на Украине
22 декабря, 09:38
22 декабря, 09:38
 
Специальная военная операция на Украине, Общество, Россия, Андрей Белоусов, Владимир Путин, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
