Белоусов поручил организовать призыв на срочную службу 2026 года

МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Министр обороны РФ Андрей Белоусов приказал призвать новых граждан для прохождения срочной службы в ВС России и других войсках в рамках нового призыва в 2026 году и уволить тех, чей срок службы уже истек.
В понедельник опубликовали указ президента РФ Владимира Путина о призыве в 2026 году. Он будет проводиться весь год, но отправка новобранцев к месту службы, как и прежде, будет проходить два раза: с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря. Всего в 2026 году планируется призвать 261 тысячу срочников. Приказ Белоусова о призыве в 2026 году граждан Российской Федерации на военную службу и об увольнении с военной службы граждан, проходящих военную службу по призыву, опубликовали в Telegram-канале Минобороны.
"Во исполнение указа президента Российской Федерации ("О призыве в 2026 году граждан России на военную службу и об увольнении с военной службы граждан, проходящих военную службу по призыву" Белоусов приказал - ред.)... командующим войсками военных округов, военным комиссарам совместно с исполнительными органами субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления организацию и проведение с 1 января по 31 декабря 2026 года призыва на военную службу в ВС Российской Федерации, другие войска, воинские формирования и органы граждан Российской Федерации в возрасте от 18 до 30 лет, не пребывающих в запасе", - говорится в сообщении министерства.
Министерство обороны отметило, что граждане, которые отправятся в войска, должны подлежать призыву в соответствии с Федеральным законом о воинской обязанности и военной службе. Командующие войсками военных округов и военные комиссары будут обязаны организовать отправку призывников к месту прохождения военной службы в установленные законом сроки, добавило МО.
"Уволить в соответствии с Федеральным законом с военной службы из ВС Российской Федерации солдат, матросов, сержантов и старшин, срок военной службы по призыву которых истек", - также указывается в документе.