Минюст внес в перечень нежелательных организаций три иностранные НПО
Минюст внес в перечень нежелательных организаций три иностранные НПО - РИА Новости, 30.12.2025
Минюст внес в перечень нежелательных организаций три иностранные НПО
Министерство юстиции РФ внесло в перечень организаций, деятельность которых признана нежелательной в России, литовскую MB Action4life LT*, шведскую Nordic... РИА Новости, 30.12.2025
2025-12-30T16:21:00+03:00
2025-12-30T16:21:00+03:00
2025-12-30T16:21:00+03:00
Минюст внес в перечень нежелательных организаций три иностранные НПО
Минюст внес в список нежелательных организаций три НПО из Швеции, Литвы и США
МОСКВА, 30 дек – РИА Новости. Министерство юстиции РФ внесло в перечень организаций, деятельность которых признана нежелательной в России, литовскую MB Action4life LT*, шведскую Nordic Ukraine Forum* и американскую LexCollective*, сообщается на сайте министерства.
"MB Action4life LT* ("Действие ради жизни"*), Литовская Республика… Nordic Ukraine Forum* (NUF*, объединение "Северный Украинский Форум"*), Королевство Швеция… LexCollective* (США)", - говорится в перечне.
* Внесены в перечень нежелательных организаций в России.