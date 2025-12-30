Рейтинг@Mail.ru
МИД призвал отказаться от эскалации вокруг Ирана и его ядерной программы - РИА Новости, 30.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:30 30.12.2025 (обновлено: 21:32 30.12.2025)
https://ria.ru/20251230/mid-2065775739.html
МИД призвал отказаться от эскалации вокруг Ирана и его ядерной программы
МИД призвал отказаться от эскалации вокруг Ирана и его ядерной программы - РИА Новости, 30.12.2025
МИД призвал отказаться от эскалации вокруг Ирана и его ядерной программы
Россия призывает "горячие головы" отказаться от эскалации напряженности вокруг Ирана и его ядерной программы, заявила во вторник официальный представитель МИД... РИА Новости, 30.12.2025
2025-12-30T21:30:00+03:00
2025-12-30T21:32:00+03:00
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
иран
израиль
мария захарова
россия
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/01/2058957726_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_4ec9ee8a949fe2c21cd730420f38e358.jpg
https://ria.ru/20251230/iran-2065742570.html
иран
израиль
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/01/2058957726_175:0:2906:2048_1920x0_80_0_0_f8d96f48bdcafde6dc362c16eaa8447e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), иран, израиль, мария захарова, россия, в мире
Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Иран, Израиль, Мария Захарова, Россия, В мире
МИД призвал отказаться от эскалации вокруг Ирана и его ядерной программы

МИД: Россия призвала отказаться от эскалации напряженности вокруг Ирана

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 30 дек – РИА Новости. Россия призывает "горячие головы" отказаться от эскалации напряженности вокруг Ирана и его ядерной программы, заявила во вторник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Призываем "горячие головы" осознать всю пагубность своего разрушительного курса, отказаться от эскалации напряженности вокруг Ирана и его ядерной программы и не повторять роковых ошибок, которые были совершены ими в июне 2025 года и привели к серьезному подрыву проверочной деятельности МАГАТЭ в Иране", - говорится в ее комментарии на сайте внешнеполитического ведомства РФ.
Аббас Аракчи - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
Иран остается открытым для соглашения с США, заявил Аракчи
Вчера, 17:55
 
Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)ИранИзраильМария ЗахароваРоссияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала