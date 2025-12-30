https://ria.ru/20251230/mid-2065775739.html
МИД призвал отказаться от эскалации вокруг Ирана и его ядерной программы
МИД призвал отказаться от эскалации вокруг Ирана и его ядерной программы - РИА Новости, 30.12.2025
МИД призвал отказаться от эскалации вокруг Ирана и его ядерной программы
Россия призывает "горячие головы" отказаться от эскалации напряженности вокруг Ирана и его ядерной программы, заявила во вторник официальный представитель МИД... РИА Новости, 30.12.2025
МИД призвал отказаться от эскалации вокруг Ирана и его ядерной программы
МИД: Россия призвала отказаться от эскалации напряженности вокруг Ирана