Рейтинг@Mail.ru
Регламентирование затруднит работу посольств в Прибалтике, заявили в МИД - РИА Новости, 30.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:54 30.12.2025 (обновлено: 20:03 30.12.2025)
https://ria.ru/20251230/mid-2065767722.html
Регламентирование затруднит работу посольств в Прибалтике, заявили в МИД
Регламентирование затруднит работу посольств в Прибалтике, заявили в МИД - РИА Новости, 30.12.2025
Регламентирование затруднит работу посольств в Прибалтике, заявили в МИД
Противоправные требования Риги, Вильнюса и Таллина в связи с введением регламентирования административно-хозяйственной деятельности в отношении посольств России РИА Новости, 30.12.2025
2025-12-30T19:54:00+03:00
2025-12-30T20:03:00+03:00
россия
латвия
литва
в мире
прибалтика
рига
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/09/2053776731_0:152:3096:1893_1920x0_80_0_0_b8ac8162e9f3f2865bade2024ffa075c.jpg
https://ria.ru/20251230/ugroza-2065751591.html
россия
латвия
литва
прибалтика
рига
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/09/2053776731_363:0:3095:2048_1920x0_80_0_0_f919785767c7a89d8142b47fb57a6d91.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, латвия, литва, в мире, прибалтика, рига
Россия, Латвия, Литва, В мире, Прибалтика, Рига
Регламентирование затруднит работу посольств в Прибалтике, заявили в МИД

МИД: введение регламентирования затруднит работу посольств в странах Прибалтики

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкМосковский Кремль и здание Министерства иностранных дел РФ
Московский Кремль и здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Московский Кремль и здание Министерства иностранных дел РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Противоправные требования Риги, Вильнюса и Таллина в связи с введением регламентирования административно-хозяйственной деятельности в отношении посольств России в этих странах - затруднят их работу там, сообщает МИД РФ.
"Вводимые противоправные требования значительно затруднят работу российских загранучреждений и грубо нарушат статью 25 Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года, в соответствии с которой Латвия, Литва и Эстония как государства пребывания обязаны предоставлять "все возможности" для выполнения функций представительства", - говорится в сообщении.
Мужчина с флагом Польши - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
В Польше резко ответили на угрозы со стороны главы МИД Украины
Вчера, 18:38
 
РоссияЛатвияЛитваВ миреПрибалтикаРига
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала