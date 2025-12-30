Рейтинг@Mail.ru
Москва оставляет за собой право на ответные меры Латвии, Литвы и Эстонии
19:52 30.12.2025 (обновлено: 20:06 30.12.2025)
Москва оставляет за собой право на ответные меры Латвии, Литвы и Эстонии
москва
латвия
литва
в мире
москва
латвия
литва
москва, латвия, литва, в мире
Москва, Латвия, Литва, В мире
Москва оставляет за собой право на ответные меры Латвии, Литвы и Эстонии

Здание МИД России в Москве
Здание МИД России в Москве
© РИА Новости
Здание МИД России в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Москва оставляет за собой право принять ответные меры в отношении Латвии, Литвы и Эстонии в связи с введением регламентирования административно-хозяйственной деятельности посольств России в этих странах, сообщает МИД РФ.
"Тридцатого декабря в МИД России были вызваны временные поверенные в делах Латвии, Литвы и Эстонии, которым заявлен решительный протест в связи с введением недружественными властями этих стран регламентирования административно-хозяйственной деятельности посольств России в Риге, Вильнюсе и Таллине... Главам дипмиссий заявлено, что российская сторона оставляет за собой право на принятие соответствующих ответных мер", - говорится в сообщении.
Эмблема Организации Объединённых Наций (ООН) на здании организации в Женеве - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
Постпред России назвал молчание ООН покрывательством действий Киева
МоскваЛатвияЛитваВ мире
 
 
