https://ria.ru/20251230/mid-2065767388.html
Москва оставляет за собой право на ответные меры Латвии, Литвы и Эстонии
Москва оставляет за собой право на ответные меры Латвии, Литвы и Эстонии - РИА Новости, 30.12.2025
Москва оставляет за собой право на ответные меры Латвии, Литвы и Эстонии
Москва оставляет за собой право принять ответные меры в отношении Латвии, Литвы и Эстонии в связи с введением регламентирования административно-хозяйственной... РИА Новости, 30.12.2025
2025-12-30T19:52:00+03:00
2025-12-30T19:52:00+03:00
2025-12-30T20:06:00+03:00
москва
латвия
литва
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/01/2038890295_0:0:2730:1536_1920x0_80_0_0_3e90c2de3c49116874668448cccc68b2.jpg
https://ria.ru/20251230/nebenzya-2065768416.html
москва
латвия
литва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/01/2038890295_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_bbcbfd3014ca2b7a23ce217386b8efa3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, латвия, литва, в мире
Москва, Латвия, Литва, В мире
Москва оставляет за собой право на ответные меры Латвии, Литвы и Эстонии
МИД: Москва оставляет за собой право на ответные меры Латвии, Литвы и Эстонии