Туркмения осудила попытку нападения на резиденцию Путина

АШХАБАД, 30 дек – РИА Новости. Туркмения осудила попытку нападения ВСУ на госрезиденцию президента РФ, такие действия угрожают международной безопасности и стабильности, заявили во вторник в туркменском внешнеполитическом ведомстве.
"В связи с сообщениями об атаке на резиденцию президента России туркменская сторона выражает озабоченность и осуждает подобного рода действия, угрожающие международной безопасности и стабильности, особенно на фоне усилий, предпринимающихся по урегулированию конфликта посредством переговоров", – говорится в сообщении.
В ведомстве подчеркнули, что Туркмения, как государство, обладающее статусом постоянного нейтралитета, "всегда подчеркивает необходимость разрешения любых международных вопросов только мирными, политико-дипломатическими средствами и методами".
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что киевский режим в ночь на 29 декабря предпринял террористическую атаку на резиденцию президента РФ в Новгородской области с применением 91 БПЛА, все БПЛА уничтожены силами ПВО, данных о пострадавших нет. По словам министра, Россия на фоне террористической атаки киевского режима на резиденцию главы государства не намерена выходить из переговорного процесса с США. Однако он отметил, что переговорная позиция РФ будет пересмотрена.