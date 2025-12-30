В МИД назвали число пленных, которых вернули по стамбульским переговорам

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. В результате стамбульских переговоров удалось вернуть в Россию приблизительно 2,3 тысячи воинов и около 170 гражданских лиц, заявил замглавы МИД Михаил Галузин.
«
"В результате договоренностей, достигнутых в Стамбуле, удалось вернуть на родину в Россию приблизительно 2,3 тысячи наших воинов и около 170 гражданских лиц. Что касается украинской стороны, то им было возвращено порядка 2,4 тысячи военнослужащих и тоже около 170 гражданских лиц", — сказал он в интервью газете "Известия".
С начала года страны провели серию встреч в Стамбуле: 16 мая, 2 июня и 23 июля. По итогам последней стороны согласились продолжить бессрочные санитарные обмены тяжелоранеными и больными. Москва выразила готовность передать Киеву еще три тысячи тел погибших военных ВСУ и предложила обменяться пленными в количестве не менее 1200 с каждой стороны.
Тогда же Россия выступила с инициативой создания трех рабочих групп по политическим, гуманитарным и военным вопросам, но Украина так и не ответила на это предложение. С тех пор переговорный процесс стоит на паузе.
