В МИД назвали число пленных, которых вернули по стамбульским переговорам
02:24 30.12.2025 (обновлено: 08:34 30.12.2025)
В МИД назвали число пленных, которых вернули по стамбульским переговорам
В МИД назвали число пленных, которых вернули по стамбульским переговорам
в мире, россия, украина, стамбул, михаил галузин, владимир мединский, дмитрий песков
В мире, Россия, Украина, Стамбул, Михаил Галузин, Владимир Мединский, Дмитрий Песков
В МИД назвали число пленных, которых вернули по стамбульским переговорам

Замглавы МИД Галузин сообщил о возвращении в РФ около 2,3 тысячи военнослужащих

Российские военнослужащие, возвращенные из украинского плена
Российские военнослужащие, возвращенные из украинского плена. Архивное фото
МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. В результате стамбульских переговоров удалось вернуть в Россию приблизительно 2,3 тысячи воинов и около 170 гражданских лиц, заявил замглавы МИД Михаил Галузин.
"В результате договоренностей, достигнутых в Стамбуле, удалось вернуть на родину в Россию приблизительно 2,3 тысячи наших воинов и около 170 гражданских лиц. Что касается украинской стороны, то им было возвращено порядка 2,4 тысячи военнослужащих и тоже около 170 гражданских лиц", — сказал он в интервью газете "Известия".
С начала года страны провели серию встреч в Стамбуле: 16 мая, 2 июня и 23 июля. По итогам последней стороны согласились продолжить бессрочные санитарные обмены тяжелоранеными и больными. Москва выразила готовность передать Киеву еще три тысячи тел погибших военных ВСУ и предложила обменяться пленными в количестве не менее 1200 с каждой стороны.
Тогда же Россия выступила с инициативой создания трех рабочих групп по политическим, гуманитарным и военным вопросам, но Украина так и не ответила на это предложение. С тех пор переговорный процесс стоит на паузе.
Передача тел 1000 погибших украинских военных в рамках стамбульских договоренностей - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
Россия передала Украине тысячу тел погибших военных
19 декабря, 12:29
 
В мире Россия Украина Стамбул Михаил Галузин Владимир Мединский Дмитрий Песков
 
 
