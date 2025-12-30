Рейтинг@Mail.ru
В МИД назвали решение приднестровской проблемы без России неприемлемым - РИА Новости, 30.12.2025
00:49 30.12.2025 (обновлено: 00:52 30.12.2025)
В МИД назвали решение приднестровской проблемы без России неприемлемым
в мире, россия, кишинев, тирасполь, михаил галузин, обсе
В мире, Россия, Кишинев, Тирасполь, Михаил Галузин, ОБСЕ
© Фото : МИД РоссииЗдание МИД России
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
© Фото : МИД России
Здание МИД России. Архивное фото
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Решение приднестровской проблемы без РФ неприемлемо, заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин.
"И, наконец, у Кишинева отсутствует диалог как с Тирасполем, так и с Россией. И вообще складывается впечатление, что кое-кто в Кишиневе хотел бы решать приднестровскую проблему без участия России и без учета ее интересов. И это, конечно, абсолютно неприемлемо. РФ же всегда была и остается сторонником того, чтобы решать приднестровскую проблему на основе тех принципов, которые были закреплены в соглашении от июля 1992 года", - заявил Галузин в интервью газете "Известия".
Здание Министерства иностранных дел России в Москве - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
У России есть средства для защиты россиян в Приднестровье, заявили в МИД
00:48
В переговорах по приднестровскому урегулированию в формате "5+2" участвуют Кишинев и Тирасполь как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ - в качестве посредников, Евросоюз и США - как наблюдатели. Ранее Украина временно приостановила деятельности военных наблюдателей в миротворческой операции на Днестре, также была приостановлена работа формата "5+2" из-за конфликта посредников в лице Москвы и Киева. Вместо этого проводятся встречи в формате "1+1", которые предполагают участие переговорщиков от Кишинева и Тирасполя и посредника в лице представителей миссии ОБСЕ.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
Прохожие у здания правительства Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
Отношения России и Молдавии находятся на низшей точке, заявили в МИД
00:40
 
