В Мелитополе прогремели взрывы
В южной части города Мелитополя Запорожской области были слышны пять взрывов, работает ПВО, заявил губернатор региона Евгений Балицкий. РИА Новости, 30.12.2025
2025-12-30T19:59:00+03:00
