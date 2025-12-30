Рейтинг@Mail.ru
В Мелитополе прогремели взрывы
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
19:59 30.12.2025
В Мелитополе прогремели взрывы
В Мелитополе прогремели взрывы - РИА Новости, 30.12.2025
В Мелитополе прогремели взрывы
В южной части города Мелитополя Запорожской области были слышны пять взрывов, работает ПВО, заявил губернатор региона Евгений Балицкий. РИА Новости, 30.12.2025
2025
мелитополь, запорожская область, евгений балицкий
Специальная военная операция на Украине, Мелитополь, Запорожская область, Евгений Балицкий
В Мелитополе прогремели взрывы

Балицкий: в Мелитополе были слышны пять взрывов

© РИА Новости / Таисия Лисковец
Укрытие
Укрытие. Архивное фото
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. В южной части города Мелитополя Запорожской области были слышны пять взрывов, работает ПВО, заявил губернатор региона Евгений Балицкий.
"В южной части Мелитополя были слышны пять взрывов. Прошу жителей сохранять спокойствие, работает ПВО", - написал Балицкий в своем Telegram-канале.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
