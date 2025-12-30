https://ria.ru/20251230/medvedev-2065565974.html
Экономика России выстояла, вопреки предсказаниям Запада, заявил Медведев
Экономика России, вопреки западным предсказаниям, в 2025 году не развалилась, а курс рубля укрепился, отметил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. РИА Новости, 30.12.2025
2025-12-30T08:37:00+03:00
экономика
россия
