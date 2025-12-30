Рейтинг@Mail.ru
ВС России продолжают громить врага, заявил Медведев
08:35 30.12.2025 (обновлено: 08:40 30.12.2025)
ВС России продолжают громить врага, заявил Медведев
Вооруженные силы России продолжают доблестно громить врага, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. РИА Новости, 30.12.2025
ВС России продолжают громить врага, заявил Медведев

Председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Вооруженные силы России продолжают доблестно громить врага, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
"Если говорить серьезно, уходящий год принес много разного, сложного и очень важного. Наши Вооруженные силы продолжают доблестно громить врага", - написал Медведев в своем Telegram-канале.
Дмитрий Медведев на форуме муниципальных депутатов партии Единая Россия в Москве - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
Экономика России выстояла, вопреки предсказаниям Запада, заявил Медведев
