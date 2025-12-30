https://ria.ru/20251230/medvedev-2065565612.html
ВС России продолжают громить врага, заявил Медведев
Вооруженные силы России продолжают доблестно громить врага, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. РИА Новости, 30.12.2025
