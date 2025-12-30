Рейтинг@Mail.ru
Мединский рассказал, чего ждет от 2026 года - РИА Новости, 30.12.2025
11:05 30.12.2025
Мединский рассказал, чего ждет от 2026 года
Помощник президента РФ Владимир Мединский рассказал, что ждет от 2026 года победы. РИА Новости, 30.12.2025
россия, владимир мединский
Россия, Владимир Мединский
Мединский рассказал, чего ждет от 2026 года

Мединский рассказал, что ждет от 2026 года победы

Владимир Мединский
Владимир Мединский
РИА Новости
Перейти в медиабанк
Владимир Мединский. Архивное фото
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Помощник президента РФ Владимир Мединский рассказал, что ждет от 2026 года победы.
"Победы", - сказал Мединский журналисту Life Александру Юнашеву, отвечая на вопрос о том, что он ждет от 2026 года.
Мединский опубликовал "краткий экскурс по военной истории" для Каллас
28 ноября, 15:29
Заголовок открываемого материала