В Сочи спасатели убрали проломившее крышу дома дерево
В Сочи спасатели убрали проломившее крышу дома дерево
Сочинские спасатели по заявке местной жительницы распилили и убрали из ее частного дома упавшее дерево, которое проломило его крышу насквозь, сообщает Южный... РИА Новости, 30.12.2025
происшествия
россия
сочи
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Сочи спасатели убрали проломившее крышу дома дерево
В Сочи спасатели МЧС убрали проломившее крышу частного дома насквозь дерево