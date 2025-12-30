Рейтинг@Mail.ru
В Сочи спасатели убрали проломившее крышу дома дерево - РИА Новости, 30.12.2025
21:46 30.12.2025
https://ria.ru/20251230/mchs-2065776128.html
В Сочи спасатели убрали проломившее крышу дома дерево
В Сочи спасатели убрали проломившее крышу дома дерево
СОЧИ, 30 дек - РИА Новости. Сочинские спасатели по заявке местной жительницы распилили и убрали из ее частного дома упавшее дерево, которое проломило его крышу насквозь, сообщает Южный региональный поисково-спасательный отряд (ЮРПСО) МЧС России.
"Сегодня в спасательный отряд МЧС России позвонила 48-летняя сочинка, сообщив, что на их частный дом упало дерево, проломив крышу насквозь. Спасатели Центрального подразделения ЮРПСО МЧС России при помощи бензопил распилили и убрали упавшее дерево, расчистили крышу от древесины", - говорится в сообщении.
Уточняется, что ствол дерева упал ранним утром во вторник рядом с кроватью ребенка. Медицинская помощь жильцам не потребовалась, подчеркнули в спасательном отряде.
