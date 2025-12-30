https://ria.ru/20251230/max-2065564480.html
Услуги и сервисы mos.ru стали доступны в MAX
Услуги и сервисы mos.ru стали доступны в MAX - РИА Новости, 30.12.2025
Услуги и сервисы mos.ru стали доступны в MAX
На платформе MAX стали доступны услуги и сервисы mos.ru, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. РИА Новости, 30.12.2025
2025-12-30T08:11:00+03:00
2025-12-30T08:11:00+03:00
2025-12-30T10:20:00+03:00
технологии
москва
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0e/2054950633_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_a6cbd45a0f2dca1b5c9ea1f6cd7731e6.jpg
https://ria.ru/20251229/putin-2065329694.html
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0e/2054950633_342:0:3071:2047_1920x0_80_0_0_52f6808a2b8c67490d25c2d7ee4f9ef7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, москва, россия
Технологии, Москва, Россия
Услуги и сервисы mos.ru стали доступны в MAX
В MAX появилось официальное приложение портала mos.ru
МОСКВА, 30 дек — РИА Новости.
На платформе MAX стали доступны услуги и сервисы mos.ru, сообщается
на сайте мэра и правительства столицы.
"В мессенджере MAX заработало официальное приложение портала mos.ru. В нем пользователи могут в удобном формате узнавать актуальные новости столицы, получать информацию о городских услугах и сервисах. Чтобы открыть приложение, достаточно запустить чат-бота по ссылке", — говорится в публикации.
После этого в MAX откроется диалоговое окно, с помощью которого можно перейти в приложение mos.ru. Пользователи могут ознакомиться с городскими проектами, посмотреть полезные телефоны и инструкции, перейти к каталогу услуг и сервисов.
Там можно, например, оплатить коммунальные счета или штрафы, вызвать мастера, записаться в кружки и секции, подать заявку на вывоз ненужных вещей, воспользоваться сервисом "Мосбилет". Помимо этого, можно подписаться на официальные новостные каналы правительства Москвы
в MAX и скачать городские мобильные приложения. Есть там и функция поиска по порталу mos.ru.