Услуги и сервисы mos.ru стали доступны в MAX
08:11 30.12.2025 (обновлено: 10:20 30.12.2025)
Услуги и сервисы mos.ru стали доступны в MAX
технологии, москва, россия
Технологии, Москва, Россия
Услуги и сервисы mos.ru стали доступны в MAX

В MAX появилось официальное приложение портала mos.ru

Мессенджер MAX
Мессенджер MAX - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Мессенджер MAX. Архивное фото
МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. На платформе MAX стали доступны услуги и сервисы mos.ru, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
"В мессенджере MAX заработало официальное приложение портала mos.ru. В нем пользователи могут в удобном формате узнавать актуальные новости столицы, получать информацию о городских услугах и сервисах. Чтобы открыть приложение, достаточно запустить чат-бота по ссылке", — говорится в публикации.
После этого в MAX откроется диалоговое окно, с помощью которого можно перейти в приложение mos.ru. Пользователи могут ознакомиться с городскими проектами, посмотреть полезные телефоны и инструкции, перейти к каталогу услуг и сервисов.
Там можно, например, оплатить коммунальные счета или штрафы, вызвать мастера, записаться в кружки и секции, подать заявку на вывоз ненужных вещей, воспользоваться сервисом "Мосбилет". Помимо этого, можно подписаться на официальные новостные каналы правительства Москвы в MAX и скачать городские мобильные приложения. Есть там и функция поиска по порталу mos.ru.
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
