Услуги и сервисы mos.ru стали доступны в MAX

"В мессенджере MAX заработало официальное приложение портала mos.ru. В нем пользователи могут в удобном формате узнавать актуальные новости столицы, получать информацию о городских услугах и сервисах. Чтобы открыть приложение, достаточно запустить чат-бота по ссылке", — говорится в публикации.

После этого в MAX откроется диалоговое окно, с помощью которого можно перейти в приложение mos.ru. Пользователи могут ознакомиться с городскими проектами, посмотреть полезные телефоны и инструкции, перейти к каталогу услуг и сервисов.