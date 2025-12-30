Федерация футбола Туркмении выразила надежду на победу в матче с Роналду

АШХАБАД, 30 дек – РИА Новости, Георгий Асланян. Председатель Федерации футбола Туркмении Гуванч Овеков заявил РИА Новости, что команда "Аркадаг" постарается победить саудовский клуб "Аль-Наср", в составе которого выступает пятикратный обладатель "Золотого мяча" португалец Криштиану Роналду.

В свою очередь главный тренер туркменского "Аркадага" Владимир Байрамов сообщил РИА Новости, что команда рассчитывала на встречу именно с саудовским клубом. "Ждали именно "Аль-Наср" и Роналду", – сказал Байрамов.