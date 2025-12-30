Рейтинг@Mail.ru
Федерация футбола Туркмении выразила надежду на победу в матче с Роналду
13:24 30.12.2025
https://ria.ru/20251230/match-2065644596.html
Федерация футбола Туркмении выразила надежду на победу в матче с Роналду
Федерация футбола Туркмении выразила надежду на победу в матче с Роналду
Федерация футбола Туркмении выразила надежду на победу в матче с Роналду
Председатель Федерации футбола Туркмении Гуванч Овеков заявил РИА Новости, что команда "Аркадаг" постарается победить саудовский клуб "Аль-Наср", в составе... РИА Новости Спорт, 30.12.2025
2025-12-30T13:24:00+03:00
2025-12-30T13:24:00+03:00
футбол
спорт
криштиану роналду
аль-наср
рубин
химки
лига чемпионов уефа
российская премьер-лига (рпл)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/13/1973616061_0:0:1080:608_1920x0_80_0_0_9833083983af8e1171ed0ca5c70c6e88.jpg
https://ria.ru/20251229/ronaldu-2065295106.html
https://ria.ru/20251221/futbol-2063583787.html
спорт, криштиану роналду, аль-наср, рубин, химки, лига чемпионов уефа, российская премьер-лига (рпл), кубок россии по футболу
Футбол, Спорт, Криштиану Роналду, Аль-Наср, Рубин, Химки, Лига чемпионов УЕФА, Российская премьер-лига (РПЛ), Кубок России по футболу
Федерация футбола Туркмении выразила надежду на победу в матче с Роналду

Овеков выразил надежду на победу "Аркадага" в матче с командой Роналду

АШХАБАД, 30 дек – РИА Новости, Георгий Асланян. Председатель Федерации футбола Туркмении Гуванч Овеков заявил РИА Новости, что команда "Аркадаг" постарается победить саудовский клуб "Аль-Наср", в составе которого выступает пятикратный обладатель "Золотого мяча" португалец Криштиану Роналду.
Во вторник в Куала-Лумпуре прошла жеребьевка 1/8 финала второй Лиги чемпионов Азиатской футбольной конфедерации (АФК-2), которая свела "Аркадаг" с "Аль-Насром".
"Это очень приятно. Мы рады, что к нам приедет "Аль-Наср". Но мы постараемся победить", – сказал Овеков.
Глава федерации отметил, что возможный приезд Роналду в Ашхабад благоприятно скажется на всем туркменском футболе. "Мы ждали, что "Аль-Наср" может попасть. Но даже если бы он не попал в этом раунде, мы вышли бы в следующий, чтобы сыграть с ним", – добавил Овеков.
В свою очередь главный тренер туркменского "Аркадага" Владимир Байрамов сообщил РИА Новости, что команда рассчитывала на встречу именно с саудовским клубом. "Ждали именно "Аль-Наср" и Роналду", – сказал Байрамов.
Первые матчи 1/8 финала турнира запланированы на 10-11 февраля, ответные встречи состоятся 18-19 февраля. Первый поединок пройдет на поле "Аркадага".
В минувшем сезоне "Аркадаг" под руководством Байрамова в третий раз подряд стал чемпионом Туркмении и завоевал Кубок страны. Кроме того, в мае команда выиграла Кубок Лиги вызова АФК-2024/25, победив в финале камбоджийский "Преа Хан Рич Свай Риенг" со счетом 2:1. В сентябре подопечные Байрамова завоевали Суперкубок Туркмении, после чего впервые в своей истории пробились в 1/8 финала второй по значимости азиатской Лиги чемпионов. Байрамову 45 лет, он возглавляет "Аркадаг" с декабря 2023 года. В период игровой карьеры Байрамов выступал в Российской премьер-лиге за казанский "Рубин", грозненский "Терек" и подмосковные "Химки". В составе "Терека" стал обладателем Кубка России в сезоне-2003/04.
ФутболСпортКриштиану РоналдуАль-НасрРубинХимкиЛига чемпионов 2025-2026РПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)Кубок России по футболу
 
