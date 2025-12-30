Рейтинг@Mail.ru
Лукашенко помиловал 22 человека в преддверии Нового года
11:01 30.12.2025 (обновлено: 14:10 30.12.2025)
Лукашенко помиловал 22 человека в преддверии Нового года
Лукашенко помиловал 22 человека в преддверии Нового года - РИА Новости, 30.12.2025
Лукашенко помиловал 22 человека в преддверии Нового года
в мире, белоруссия, александр лукашенко
В мире, Белоруссия, Александр Лукашенко
Лукашенко помиловал 22 человека в преддверии Нового года

Лукашенко в преддверии Нового года подписал указ о помиловании 22 осужденных

© Фото : Пресс-служба Президента Республики Беларусь Президент Белоруссии Александр Лукашенко на заседании Высшего Евразийского экономического совета в Санкт-Петербурге
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на заседании Высшего Евразийского экономического совета в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
© Фото : Пресс-служба Президента Республики Беларусь
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на заседании Высшего Евразийского экономического совета в Санкт-Петербурге. Архивное фото
МИНСК, 30 дек — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко помиловал более 20 человек, сообщается на его сайте.
"Президент Беларуси Александр Лукашенко в преддверии Нового года подписал указ, на основании которого помилованы 22 человека", — говорится в публикации.
Девять помилованных в Белоруссии человек находятся в Литве, пишут СМИ
13 декабря, 18:11
Из них 20 человек отбывали наказание за преступления экстремистской направленности. Среди помилованных 15 женщин и семь мужчин, у 11 из них есть несовершеннолетние дети.
В пресс-службе отметили, что все помилованные обратились к президенту с соответствующими ходатайствами и признали вину.
Глава государства принял решение исходя из гуманитарных соображений и с учетом характеристик помилованных, добавили там.
В середине декабря Лукашенко помиловал 123 осужденных за шпионскую, террористическую и экстремистскую деятельность. В их числе были известные белорусские оппозиционеры Мария Колесникова и Виктор Бабарико, а также иностранцы. Общее число помилованных за последнее время достигло 156 человек, среди них — граждане Великобритании, США, Литвы, Украины, Латвии, Австралии и Японии.
Сообщалось, что решение о помиловании принималось по просьбе президента США Дональда Трампа в рамках договоренностей об отмене санкций против калийной отрасли Белоруссии и в связи с переходом в практическую плоскость процесса отмены других рестрикций против Минска.
Лукашенко помиловал заключенных для стабилизации ситуации в Европе
13 декабря, 16:39
 
