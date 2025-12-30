Лукашенко помиловал 22 человека в преддверии Нового года

МИНСК, 30 дек — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко помиловал более 20 человек, сообщается на его сайте.
"Президент Беларуси Александр Лукашенко в преддверии Нового года подписал указ, на основании которого помилованы 22 человека", — говорится в публикации.
Из них 20 человек отбывали наказание за преступления экстремистской направленности. Среди помилованных 15 женщин и семь мужчин, у 11 из них есть несовершеннолетние дети.
В пресс-службе отметили, что все помилованные обратились к президенту с соответствующими ходатайствами и признали вину.
Глава государства принял решение исходя из гуманитарных соображений и с учетом характеристик помилованных, добавили там.
В середине декабря Лукашенко помиловал 123 осужденных за шпионскую, террористическую и экстремистскую деятельность. В их числе были известные белорусские оппозиционеры Мария Колесникова и Виктор Бабарико, а также иностранцы. Общее число помилованных за последнее время достигло 156 человек, среди них — граждане Великобритании, США, Литвы, Украины, Латвии, Австралии и Японии.
Сообщалось, что решение о помиловании принималось по просьбе президента США Дональда Трампа в рамках договоренностей об отмене санкций против калийной отрасли Белоруссии и в связи с переходом в практическую плоскость процесса отмены других рестрикций против Минска.
Лукашенко помиловал заключенных для стабилизации ситуации в Европе
13 декабря, 16:39