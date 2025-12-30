СМИ раскрыли, что сделала Литва на границе с Россией

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Литва начала усиливать укрепления на границе с Белоруссией и Россией, пишет LRT.



Военные сообщили изданию, что работы — часть подготовки к созданию так называемой Балтийской линии обороны. Так, мосты оснащают "инженерными конструкциями для размещения взрывчатых веществ".