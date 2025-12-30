МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Литва начала усиливать укрепления на границе с Белоруссией и Россией, пишет LRT.
Военные сообщили изданию, что работы — часть подготовки к созданию так называемой Балтийской линии обороны. Так, мосты оснащают "инженерными конструкциями для размещения взрывчатых веществ".
Военные сообщили изданию, что работы — часть подготовки к созданию так называемой Балтийской линии обороны. Так, мосты оснащают "инженерными конструкциями для размещения взрывчатых веществ".
СМИ рассказали о провокационном шаге Литвы против России
27 декабря, 10:54
"Мосты и ведущие к ним дороги выбираются с учетом расположения природных препятствий и их стратегической важности для системы обороны Литвы", — говорится в публикации.
В статье отмечается, что рядом с границей уже создали несколько десятков пунктов для хранения противотанковых и других заграждений.
Президент России Владимир Путин неоднократно и подробно объяснял, что Москва не собирается нападать на страны Европы, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отмечал, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
В статье отмечается, что рядом с границей уже создали несколько десятков пунктов для хранения противотанковых и других заграждений.
Президент России Владимир Путин неоднократно и подробно объяснял, что Москва не собирается нападать на страны Европы, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отмечал, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
МИД России раскритиковал слова главы Минобороны Литвы об Украине
25 декабря, 16:12