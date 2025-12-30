Рейтинг@Mail.ru
СМИ раскрыли, что сделала Литва на границе с Россией
14:48 30.12.2025
СМИ раскрыли, что сделала Литва на границе с Россией
СМИ раскрыли, что сделала Литва на границе с Россией - РИА Новости, 30.12.2025
СМИ раскрыли, что сделала Литва на границе с Россией
Литва начала усиливать укрепления на границе с Белоруссией и Россией, пишет LRT. Военные сообщили изданию, что работы — часть подготовки к созданию так... РИА Новости, 30.12.2025
СМИ раскрыли, что сделала Литва на границе с Россией

LRT: Литва начала усиливать укрепления на границе с Белоруссией и Россией

Проволочное заграждение на белорусско-литовской границе=. Архивное фото
МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Литва начала усиливать укрепления на границе с Белоруссией и Россией, пишет LRT.

Военные сообщили изданию, что работы — часть подготовки к созданию так называемой Балтийской линии обороны. Так, мосты оснащают "инженерными конструкциями для размещения взрывчатых веществ".
Президентский дворец в Вильнюсе, Литва - РИА Новости, 1920, 27.12.2025
СМИ рассказали о провокационном шаге Литвы против России
27 декабря, 10:54
27 декабря, 10:54
"Мосты и ведущие к ним дороги выбираются с учетом расположения природных препятствий и их стратегической важности для системы обороны Литвы", — говорится в публикации.

В статье отмечается, что рядом с границей уже создали несколько десятков пунктов для хранения противотанковых и других заграждений.

Президент России Владимир Путин неоднократно и подробно объяснял, что Москва не собирается нападать на страны Европы, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отмечал, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
МИД России раскритиковал слова главы Минобороны Литвы об Украине
25 декабря, 16:12
25 декабря, 16:12
 
