В Госдуме рассказали о новых льготах для матерей-героинь

МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Льготы для женщин, удостоенных звания "Мать-героиня", будут расширены в России с 1 января 2026 года, в частности гарантируется внеочередное бесплатное оказание медицинской помощи, включая зубопротезирование, освобождение от оплаты услуг ЖКХ, а также право на бесплатный земельный участок, рассказала РИА Новости член комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Василина Кулиева (ЛДПР).

Как пояснила депутат, закон распространяется на женщин, которые являются гражданками РФ , а также родили и воспитали десять и более детей.

"С 1 января 2026 года вступает в силу федеральный закон "О предоставлении социальных гарантий женщинам, удостоенным звания "Мать-героиня", который является основой для формирования в России мер социальной поддержки женщин, удостоенных такого высокого звания. Законом предусмотрено, что матерям-героиням гарантируется внеочередное бесплатное оказание медицинской помощи, в частности, бесплатные лекарства, изготовление и ремонт зубных протезов, а также бесплатная путевка в санаторно-курортные организации один раз в год", - сказала Кулиева.

Парламентарий добавила, что новой нормой также предусмотрено освобождение матерей-героинь, а также лиц, проживающих вместе с ними, от внесения платы за пользование жилым помещением, а также от оплаты услуг ЖКХ.

"Кроме того, такие женщины имеют право на земельный участок не менее чем 0,08 гектара в границах городских населенных пунктов и 0,25 гектара в границах сельских населенных пунктов. А для строительства дома на участке женщинам гарантируется первоочередное предоставление стройматериалов", - отметила она.

Кулиева уточнила, что законом также предусматривается право на бесплатный проезд на всех видах общественного транспорта. По ее словам, матери-героини и их сопровождающие смогут бесплатно пользоваться залами для официальных лиц и делегаций аэропортов и аэровокзалов, железнодорожных вокзалов и станций, морских и речных вокзалов.

"Матерям-героиням предоставляется право на внеочередное пользование всеми видами услуг организаций связи, коммунально-бытового и торгового обслуживания, а также всеми видами услуг при посещении организаций культуры и физкультурно-спортивных организаций", - подчеркнула она.

Депутат рассказала, что с 1 января матери-героини получат право на ежегодный оплачиваемый отпуск и дополнительный отпуск без сохранения заработной платы до трех недель в год в удобное для них время.

Помимо этого, матерям-героиням будет положена ежемесячная денежная выплата в размере 72 тысяч рублей, которая будет индексироваться один раз в год. Женщина сможет выбрать между получением льгот или выплатой, сохранив при этом часть льгот, включая медицинскую помощь и социальные преимущества при поездках.