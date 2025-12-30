Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме рассказали о новых льготах для матерей-героинь
02:08 30.12.2025 (обновлено: 10:15 30.12.2025)
В Госдуме рассказали о новых льготах для матерей-героинь
Льготы для женщин, удостоенных звания "Мать-героиня", будут расширены в России с 1 января 2026 года, в частности гарантируется внеочередное бесплатное оказание... РИА Новости, 30.12.2025
общество
россия
госдума рф
лдпр
россия
В Госдуме рассказали о новых льготах для матерей-героинь

© РИА Новости / Евгений Биятов
Женщина с детьми
Женщина с детьми - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Женщина с детьми. Архивное фото
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Льготы для женщин, удостоенных звания "Мать-героиня", будут расширены в России с 1 января 2026 года, в частности гарантируется внеочередное бесплатное оказание медицинской помощи, включая зубопротезирование, освобождение от оплаты услуг ЖКХ, а также право на бесплатный земельный участок, рассказала РИА Новости член комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Василина Кулиева (ЛДПР).
Как пояснила депутат, закон распространяется на женщин, которые являются гражданками РФ, а также родили и воспитали десять и более детей.
Орден Мать-Героиня - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
Матерям-героиням предоставят льготы наравне с Героями России и Труда
28 ноября, 23:28
"С 1 января 2026 года вступает в силу федеральный закон "О предоставлении социальных гарантий женщинам, удостоенным звания "Мать-героиня", который является основой для формирования в России мер социальной поддержки женщин, удостоенных такого высокого звания. Законом предусмотрено, что матерям-героиням гарантируется внеочередное бесплатное оказание медицинской помощи, в частности, бесплатные лекарства, изготовление и ремонт зубных протезов, а также бесплатная путевка в санаторно-курортные организации один раз в год", - сказала Кулиева.
Парламентарий добавила, что новой нормой также предусмотрено освобождение матерей-героинь, а также лиц, проживающих вместе с ними, от внесения платы за пользование жилым помещением, а также от оплаты услуг ЖКХ.
"Кроме того, такие женщины имеют право на земельный участок не менее чем 0,08 гектара в границах городских населенных пунктов и 0,25 гектара в границах сельских населенных пунктов. А для строительства дома на участке женщинам гарантируется первоочередное предоставление стройматериалов", - отметила она.
Пленарное заседание Государственной Думы РФ. 19 ноября 2025 - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
Госдума приняла закон о льготах и выплатах матерям-героиням
19 ноября, 13:01
Кулиева уточнила, что законом также предусматривается право на бесплатный проезд на всех видах общественного транспорта. По ее словам, матери-героини и их сопровождающие смогут бесплатно пользоваться залами для официальных лиц и делегаций аэропортов и аэровокзалов, железнодорожных вокзалов и станций, морских и речных вокзалов.
"Матерям-героиням предоставляется право на внеочередное пользование всеми видами услуг организаций связи, коммунально-бытового и торгового обслуживания, а также всеми видами услуг при посещении организаций культуры и физкультурно-спортивных организаций", - подчеркнула она.
Депутат рассказала, что с 1 января матери-героини получат право на ежегодный оплачиваемый отпуск и дополнительный отпуск без сохранения заработной платы до трех недель в год в удобное для них время.
Помимо этого, матерям-героиням будет положена ежемесячная денежная выплата в размере 72 тысяч рублей, которая будет индексироваться один раз в год. Женщина сможет выбрать между получением льгот или выплатой, сохранив при этом часть льгот, включая медицинскую помощь и социальные преимущества при поездках.
"Главное, что я бы отметила, что льготы женщинам, удостоенным высокого звания "Мать-героиня", будут предоставлены наравне с льготами Героев России и Труда. Такое высокое признание в нашей стране говорит об особом статусе женщин, которые внесли неоценимый вклад в воспитание детей, в будущее страны", - заключила она.
Руки ребенка и матери - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
Число многодетных семей в России выросло, сообщил ВЦИОМ
24 декабря, 16:25
 
