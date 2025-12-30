https://ria.ru/20251230/lavrov-2065706825.html
Лавров: атака на резиденцию Путина показала сущность киевского режима
Лавров: атака на резиденцию Путина показала сущность киевского режима - РИА Новости, 30.12.2025
Лавров: атака на резиденцию Путина показала сущность киевского режима
Атака киевского режима на резиденцию президента РФ Владимира Путина в ночь с 28 на 29 декабря еще раз подтвердила террористическую сущность группы лиц,... РИА Новости, 30.12.2025
2025-12-30T16:06:00+03:00
2025-12-30T16:06:00+03:00
2025-12-30T16:25:00+03:00
киев
вооруженные силы украины
в мире
россия
сергей лавров
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/18/2064273255_0:57:3072:1785_1920x0_80_0_0_5258841dca54fd67ebd5d42744750c52.jpg
https://ria.ru/20251230/lavrov-2065706664.html
киев
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/18/2064273255_274:0:3005:2048_1920x0_80_0_0_742c6868ee0ced7a0d7df7c9fa68e467.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
киев, вооруженные силы украины, в мире, россия, сергей лавров, владимир путин
Киев, Вооруженные силы Украины, В мире, Россия, Сергей Лавров, Владимир Путин
Лавров: атака на резиденцию Путина показала сущность киевского режима
Лавров: атака на резиденцию показала террористическую сущность украинской власти