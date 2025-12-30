https://ria.ru/20251230/lavrov-2065706664.html
Лавров выразил благодарность странам, осудившим атаку на резиденцию Путина
Москва благодарна иностранным друзьям и партнёрам, осудившим предпринятую Киевом атаку на резиденцию президента России Владимира Путина, заявил глава МИД России РИА Новости, 30.12.2025
