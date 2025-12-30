https://ria.ru/20251230/lavrov-2065652938.html
Лавров рассказал о культурном коде россиян
2025-12-30T13:56:00+03:00
2025-12-30T13:56:00+03:00
2025-12-30T13:59:00+03:00
россия
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Доверие всегда присутствует в культурном коде россиян, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
"Как-то президент Российской Федерации Владимир Путин
сказал, что самая главная проблема на международной арене – это отсутствие доверия. У нас как раз в генетическом, культурном коде доверие всегда присутствует. У американцев есть фраза, дескать, доверяй, но проверяй. Мы, наверное, больше доверяем, чем проверяем", - сказал он в интервью по случаю 15-летия фонда им. А.М. Горчакова.
Не раз даже российский президент говорил, что до последнего верил, что Запад все-таки выполнит свои обещания, отметил министр.
"Но окончательно разочарование пришло, когда тот отверг все наши предложения о честном, равноправном сотрудничестве и напоминания о том, что он же сам нам обещал многие вещи, которые могли бы предотвратить ряд событий на международной арене, прежде всего, обещание не расширять НАТО
", - указал министр.
"Доверие между народами и странами, между гражданским обществом в разных частях мира – это "визитная карточка" фонда. Желаю высоко держать эту "марку" и не прекращать искать новые направления для приложения своих творческих усилий", - подчеркнул он.