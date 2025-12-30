Рейтинг@Mail.ru
13:56 30.12.2025
Лавров рассказал о культурном коде россиян
Лавров рассказал о культурном коде россиян
Доверие всегда присутствует в культурном коде россиян, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 30.12.2025
в мире, россия, сергей лавров, владимир путин, нато
В мире, Россия, Сергей Лавров, Владимир Путин, НАТО
Лавров: в культурном коде россиян всегда присутствует доверие

Лавров: в культурном коде россиян всегда присутствует доверие

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РоссииМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Доверие всегда присутствует в культурном коде россиян, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
"Как-то президент Российской Федерации Владимир Путин сказал, что самая главная проблема на международной арене – это отсутствие доверия. У нас как раз в генетическом, культурном коде доверие всегда присутствует. У американцев есть фраза, дескать, доверяй, но проверяй. Мы, наверное, больше доверяем, чем проверяем", - сказал он в интервью по случаю 15-летия фонда им. А.М. Горчакова.
Лавров на встрече с главой МИД Ирана пошутил про гостеприимство
17 декабря, 12:32
Лавров на встрече с главой МИД Ирана пошутил про гостеприимство
17 декабря, 12:32
Не раз даже российский президент говорил, что до последнего верил, что Запад все-таки выполнит свои обещания, отметил министр.
"Но окончательно разочарование пришло, когда тот отверг все наши предложения о честном, равноправном сотрудничестве и напоминания о том, что он же сам нам обещал многие вещи, которые могли бы предотвратить ряд событий на международной арене, прежде всего, обещание не расширять НАТО", - указал министр.
"Доверие между народами и странами, между гражданским обществом в разных частях мира – это "визитная карточка" фонда. Желаю высоко держать эту "марку" и не прекращать искать новые направления для приложения своих творческих усилий", - подчеркнул он.
Лавров рассказал, что он читает больше всего
8 сентября, 12:22
Лавров рассказал, что он читает больше всего
8 сентября, 12:22
 
В миреРоссияСергей ЛавровВладимир ПутинНАТО
 
 
Обсуждения
