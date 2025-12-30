В мире ждут ответа США на предложение России по ДСНВ, заявил Лавров

МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Во многих странах мира ждут внятного ответа США на предложение России еще на год заморозить лимиты на стратегические наступательные вооружения, после того как в феврале будущего года истечет срок действия Договора о СНВ, заявил в интервью РИА Новости министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.