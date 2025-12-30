Рейтинг@Mail.ru
Граждане ЕС получают российские визы по упрощенной схеме, заявил Лавров - РИА Новости, 30.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:08 30.12.2025
https://ria.ru/20251230/lavrov-2065532114.html
Граждане ЕС получают российские визы по упрощенной схеме, заявил Лавров
Граждане ЕС получают российские визы по упрощенной схеме, заявил Лавров - РИА Новости, 30.12.2025
Граждане ЕС получают российские визы по упрощенной схеме, заявил Лавров
Несмотря на решение ЕС о запрете выдавать мультишенген россиянам, гражданам Евросоюза выдают визы РФ по упрощенной схеме, заявил в интервью РИА Новости глава... РИА Новости, 30.12.2025
2025-12-30T00:08:00+03:00
2025-12-30T00:08:00+03:00
россия
сергей лавров
евросоюз
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/09/1971592417_0:57:3072:1785_1920x0_80_0_0_b13ff2b1c5b1d7528e57168799f5e41d.jpg
https://ria.ru/20251219/rossija-2063096397.html
https://ria.ru/20251128/evrosojuz-2058244841.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/09/1971592417_98:0:2829:2048_1920x0_80_0_0_3a6e76b340676ef68f613a6f968f80da.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, сергей лавров, евросоюз, в мире
Россия, Сергей Лавров, Евросоюз, В мире
Граждане ЕС получают российские визы по упрощенной схеме, заявил Лавров

Лавров: граждане ЕС продолжает получать российские визы по упрощенной схеме

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел России Сергей Лавров . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Несмотря на решение ЕС о запрете выдавать мультишенген россиянам, гражданам Евросоюза выдают визы РФ по упрощенной схеме, заявил в интервью РИА Новости глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Пока граждане стран Евросоюза продолжают пользоваться преимуществами двустороннего соглашения 2006 года с Россией об упрощении выдачи виз. Оно, в частности, предусматривает возможность получения многократных виз на срок до пяти лет", - рассказал министр.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
МИД прокомментировал новые ограничения на выдачу шенгенских виз россиянам
19 декабря, 06:26
Он отметил, что Россия применяет этот порядок, несмотря на прекращение действия соглашения властями Евросоюза в 2022 году.
"Кроме того, граждане всех государств ЕС по-прежнему могут в упрощенном порядке посещать Россию с использованием единой электронной визы, которую можно оформлять неограниченное количество раз", - сказал Лавров.
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
ЕС готов давать россиянам больше краткосрочных виз, сообщил источник
28 ноября, 07:54
 
РоссияСергей ЛавровЕвросоюзВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала