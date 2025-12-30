Граждане ЕС получают российские визы по упрощенной схеме, заявил Лавров

МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Несмотря на решение ЕС о запрете выдавать мультишенген россиянам, гражданам Евросоюза выдают визы РФ по упрощенной схеме, заявил в интервью РИА Новости глава МИД РФ Сергей Лавров.

Он отметил, что Россия применяет этот порядок, несмотря на прекращение действия соглашения властями Евросоюза в 2022 году.