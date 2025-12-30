Рейтинг@Mail.ru
Куртукова призвала россиян остерегаться мошенников перед Новым годом - РИА Новости, 30.12.2025
20:26 30.12.2025
Куртукова призвала россиян остерегаться мошенников перед Новым годом
Куртукова призвала россиян остерегаться мошенников перед Новым годом
Певица Татьяна Куртукова призвала россиян остерегаться мошенников в предновогодний период, так как злоумышленники активизировались в преддверии праздников.
https://ria.ru/20251204/moshenniki-2059666580.html
2025
Новости
1920
1920
true
Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Общество
Куртукова призвала россиян остерегаться мошенников перед Новым годом

Куртукова призвала россиян остерегаться мошенников в предновогодний период

МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Певица Татьяна Куртукова призвала россиян остерегаться мошенников в предновогодний период, так как злоумышленники активизировались в преддверии праздников.
"Совсем не хочу портить праздничное настроение, но все же напомню о важном в преддверии Нового года: остерегайтесь мошенников! Для них сейчас наступает очень активное время. И здесь никакие напоминания не бывают излишними", - написала она в своем Telegram-канале.
Куртукова также напомнила три простых правила, которые могут помочь не оказаться в числе жертв мошенников. Сотрудники МВД и ФСБ не звонят по телефону с какими-либо просьбами, не обвиняют в госизмене и не предлагают стать агентами спецслужб.
Кроме того, ни один реальный сотрудник банка никогда не звонит с предложением перевести все деньги на "безопасный счет". Также никто и никогда на официальном уровне не просит граждан диктовать коды из СМС-сообщений.
"Запомните, чего ни при каких обстоятельствах быть не может. И тогда ни одна мошенническая схема на вас не сработает. Берегите себя!" - заключила Куртукова.
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
