Куртукова призвала россиян остерегаться мошенников перед Новым годом

Певица Татьяна Куртукова призвала россиян остерегаться мошенников в предновогодний период, так как злоумышленники активизировались в преддверии праздников. РИА Новости, 30.12.2025
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости.
Певица Татьяна Куртукова призвала
россиян остерегаться мошенников в предновогодний период, так как злоумышленники активизировались в преддверии праздников.
"Совсем не хочу портить праздничное настроение, но все же напомню о важном в преддверии Нового года: остерегайтесь мошенников! Для них сейчас наступает очень активное время. И здесь никакие напоминания не бывают излишними", - написала она в своем Telegram-канале.
Куртукова также напомнила три простых правила, которые могут помочь не оказаться в числе жертв мошенников. Сотрудники МВД и ФСБ
не звонят по телефону с какими-либо просьбами, не обвиняют в госизмене и не предлагают стать агентами спецслужб.
Кроме того, ни один реальный сотрудник банка никогда не звонит с предложением перевести все деньги на "безопасный счет". Также никто и никогда на официальном уровне не просит граждан диктовать коды из СМС-сообщений.
"Запомните, чего ни при каких обстоятельствах быть не может. И тогда ни одна мошенническая схема на вас не сработает. Берегите себя!" - заключила Куртукова.