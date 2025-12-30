Куртукова призвала россиян остерегаться мошенников перед Новым годом

МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Певица Татьяна Куртукова Певица Татьяна Куртукова призвала россиян остерегаться мошенников в предновогодний период, так как злоумышленники активизировались в преддверии праздников.

"Совсем не хочу портить праздничное настроение, но все же напомню о важном в преддверии Нового года: остерегайтесь мошенников! Для них сейчас наступает очень активное время. И здесь никакие напоминания не бывают излишними", - написала она в своем Telegram-канале.

Куртукова также напомнила три простых правила, которые могут помочь не оказаться в числе жертв мошенников. Сотрудники МВД и ФСБ не звонят по телефону с какими-либо просьбами, не обвиняют в госизмене и не предлагают стать агентами спецслужб.

Кроме того, ни один реальный сотрудник банка никогда не звонит с предложением перевести все деньги на "безопасный счет". Также никто и никогда на официальном уровне не просит граждан диктовать коды из СМС-сообщений.