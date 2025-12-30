Рейтинг@Mail.ru
ЦБ объявил официальные курсы валют на новогодние праздники - РИА Новости, 30.12.2025
18:23 30.12.2025
ЦБ объявил официальные курсы валют на новогодние праздники
ЦБ объявил официальные курсы валют на новогодние праздники - РИА Новости, 30.12.2025
ЦБ объявил официальные курсы валют на новогодние праздники
Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на новогодние каникулы с 31 декабря по 12 января, вырос на 10,91 копейки, до 11,1592 рубля, курс доллара - на РИА Новости, 30.12.2025
2025-12-30T18:23:00+03:00
2025-12-30T18:23:00+03:00
экономика, россия, сша, московская биржа
Экономика, Россия, США, Московская биржа
ЦБ объявил официальные курсы валют на новогодние праздники

Банк России объявил официальные курсы валют на новогодние праздники

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкФлаг на здании Центрального банка России
Флаг на здании Центрального банка России - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Флаг на здании Центрального банка России . Архивное фото
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на новогодние каникулы с 31 декабря по 12 января, вырос на 10,91 копейки, до 11,1592 рубля, курс доллара - на 78,01 копейки, до 78,2267 рубля, а курс евро - на 61,63 копейки, до 92,0938 рубля, следует из данных Банка России.
В первый рабочий день нового года, 12 января, регулятор установит курсы, которые будут действовать с 13 января.
После санкций США на Мосбиржу ЦБ РФ с 13 июня 2024 года устанавливал официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов, при этом курс юаня по-прежнему определялся по рыночному курсу Московской биржи. С 27 декабря 2024 года регулятор устанавливает официальные курсы иностранных валют по отношению к рублю на основе объединенных данных биржевых и внебиржевых сегментов валютного рынка.
США 12 июня прошлого года расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.
Вид на здание Банка России - РИА Новости, 1920, 28.12.2025
ЦБ расширил список признаков мошеннических переводов
28 декабря, 08:29
 
Экономика
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
