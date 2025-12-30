https://ria.ru/20251230/kupyansk-2065621728.html
ВС России отразили две попытки ВСУ прорваться в Купянск
ВС России отразили две попытки ВСУ прорваться в Купянск - РИА Новости, 30.12.2025
ВС России отразили две попытки ВСУ прорваться в Купянск
Подразделения группировки войск "Запад" отразили две атаки украинских формирований в районах Благодатовки и Великой Шапковки, в ходе которых ВСУ пытались... РИА Новости, 30.12.2025
ВС России отразили две попытки ВСУ прорваться в Купянск
Войска "Запада" за сутки отразили две атаки ВСУ с целью прорыва в Купянск