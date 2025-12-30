ВС России отразили две попытки ВСУ прорваться в Купянск

МОСКВА, 30 дек – РИА Новости. Подразделения группировки войск "Запад" отразили две атаки украинских формирований в районах Благодатовки и Великой Шапковки, в ходе которых ВСУ пытались прорваться в Купянск, уничтожены до 20 военных, сообщили в Минобороны РФ.