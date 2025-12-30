Рейтинг@Mail.ru
ВС России отразили две попытки ВСУ прорваться в Купянск - РИА Новости, 30.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:22 30.12.2025 (обновлено: 13:52 30.12.2025)
https://ria.ru/20251230/kupyansk-2065621728.html
ВС России отразили две попытки ВСУ прорваться в Купянск
ВС России отразили две попытки ВСУ прорваться в Купянск - РИА Новости, 30.12.2025
ВС России отразили две попытки ВСУ прорваться в Купянск
Подразделения группировки войск "Запад" отразили две атаки украинских формирований в районах Благодатовки и Великой Шапковки, в ходе которых ВСУ пытались... РИА Новости, 30.12.2025
2025-12-30T12:22:00+03:00
2025-12-30T13:52:00+03:00
россия
специальная военная операция на украине
безопасность
харьковская область
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/10/2062288615_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_31075410eb460117e45c7286392465bb.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
харьковская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/10/2062288615_43:0:2774:2048_1920x0_80_0_0_ee870605bb6f410ba672f11d8da601ab.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, безопасность, харьковская область, вооруженные силы украины
Россия, Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Харьковская область, Вооруженные силы Украины
ВС России отразили две попытки ВСУ прорваться в Купянск

Войска "Запада" за сутки отразили две атаки ВСУ с целью прорыва в Купянск

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРабота расчета самоходной пушки 2С7 "Пион" в зоне СВО
Работа расчета самоходной пушки 2С7 Пион в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Работа расчета самоходной пушки 2С7 "Пион" в зоне СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 30 дек – РИА Новости. Подразделения группировки войск "Запад" отразили две атаки украинских формирований в районах Благодатовки и Великой Шапковки, в ходе которых ВСУ пытались прорваться в Купянск, уничтожены до 20 военных, сообщили в Минобороны РФ.
"На купянском направлении в течение суток подразделениями 6-й армии отражены две атаки формирований 14-й механизированной и 92-й штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Благодатовка и Великая Шапковка Харьковской области с целью прорыва в Купянск. Уничтожено до 20 боевиков", — говорится в сводке военного ведомства.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияБезопасностьХарьковская областьВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала