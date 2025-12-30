На Кубани местных жителей осудили за диверсии на транспортных объектах

СОЧИ, 30 дек - РИА Новости. Краснодарский краевой суд вынес приговор четверым местным жителям за диверсии на объектах транспортной инфраструктуры, назначив им от 13 до 15 лет лишения свободы, сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.
"Краснодарским краевым судом оглашен приговор в отношении Шипулина Семена, Айрапетяна Армана, Евсеева Даниила и Яглова Максима, признанных виновными в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 281 УК РФ (диверсия - ред.)", - говорится в сообщении.
Суд установил, что в декабре 2022 года Шипулин получил предложение о заработке, для этого он должен был совершить поджог объектов транспортной инфраструктуры. Он рассказал остальным фигурантам дела, поскольку понимал, что не справится один. Подсудимые согласились с предложенными условиями.
Как рассказали в пресс-службе судов, в декабре 2022 года подсудимые совершили поджог транспортной инфраструктуры дважды: 9 декабря подожгли релейный шкаф недалеко от железнодорожной станции "Лорис", 13 декабря - кабину машиниста локомотива на железнодорожной станции "Краснодар – Сортировочная" в Краснодаре. В общей сложности за два преступления они получили денежное вознаграждение в размере 120 тысяч рублей. Сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю выявили и пресекли преступление.
"Судом, в зависимости от степени и роли каждого из подсудимых в совершении групповых преступлений, виновным назначены наказания: Шипулину - в виде лишения свободы на срок 15 лет, первые 3 года лишения свободы в тюрьме, оставшуюся часть в исправительной колонии строгого режима; Айрапетяну - 15 лет, первые 3 года лишения свободы в тюрьме, оставшуюся часть в исправительной колонии строгого режима; Евсееву - 15 лет, первые 3 года лишения свободы в тюрьме, оставшуюся часть в исправительной колонии строгого режима; Яглову - 13 лет, первые 2 года лишения свободы в тюрьме, оставшуюся часть в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.
Приговор в законную силу не вступил.