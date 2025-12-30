На Кубани местных жителей осудили за диверсии на транспортных объектах

Суд установил, что в декабре 2022 года Шипулин получил предложение о заработке, для этого он должен был совершить поджог объектов транспортной инфраструктуры. Он рассказал остальным фигурантам дела, поскольку понимал, что не справится один. Подсудимые согласились с предложенными условиями.

"Судом, в зависимости от степени и роли каждого из подсудимых в совершении групповых преступлений, виновным назначены наказания: Шипулину - в виде лишения свободы на срок 15 лет, первые 3 года лишения свободы в тюрьме, оставшуюся часть в исправительной колонии строгого режима; Айрапетяну - 15 лет, первые 3 года лишения свободы в тюрьме, оставшуюся часть в исправительной колонии строгого режима; Евсееву - 15 лет, первые 3 года лишения свободы в тюрьме, оставшуюся часть в исправительной колонии строгого режима; Яглову - 13 лет, первые 2 года лишения свободы в тюрьме, оставшуюся часть в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.