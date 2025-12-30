Рейтинг@Mail.ru
На Кубани местных жителей осудили за диверсии на транспортных объектах - РИА Новости, 30.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:18 30.12.2025
https://ria.ru/20251230/kuban-2065662506.html
На Кубани местных жителей осудили за диверсии на транспортных объектах
На Кубани местных жителей осудили за диверсии на транспортных объектах - РИА Новости, 30.12.2025
На Кубани местных жителей осудили за диверсии на транспортных объектах
Краснодарский краевой суд вынес приговор четверым местным жителям за диверсии на объектах транспортной инфраструктуры, назначив им от 13 до 15 лет лишения... РИА Новости, 30.12.2025
2025-12-30T14:18:00+03:00
2025-12-30T14:18:00+03:00
происшествия
россия
краснодар
краснодарский край
краснодарский краевой суд
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/15/2018293504_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_9183fbc3da194d6f95027afdce67709b.jpg
https://ria.ru/20251230/sud-2065652693.html
https://ria.ru/20251230/podmoskove-2065574956.html
россия
краснодар
краснодарский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/15/2018293504_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_63b6bb15d6d7566731b49d1069b6ad54.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, краснодар, краснодарский край, краснодарский краевой суд
Происшествия, Россия, Краснодар, Краснодарский край, Краснодарский краевой суд
На Кубани местных жителей осудили за диверсии на транспортных объектах

Жители Кубани получили от 13 до 15 лет за диверсии на транспортных объектах

© РИА Новости / Владимир ФедоренкоМолоток судьи
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Молоток судьи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
СОЧИ, 30 дек - РИА Новости. Краснодарский краевой суд вынес приговор четверым местным жителям за диверсии на объектах транспортной инфраструктуры, назначив им от 13 до 15 лет лишения свободы, сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.
"Краснодарским краевым судом оглашен приговор в отношении Шипулина Семена, Айрапетяна Армана, Евсеева Даниила и Яглова Максима, признанных виновными в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 281 УК РФ (диверсия - ред.)", - говорится в сообщении.
Суд - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
Суд в Иваново дал до 17 лет колонии участникам преступного сообщества
13:56
Суд установил, что в декабре 2022 года Шипулин получил предложение о заработке, для этого он должен был совершить поджог объектов транспортной инфраструктуры. Он рассказал остальным фигурантам дела, поскольку понимал, что не справится один. Подсудимые согласились с предложенными условиями.
Как рассказали в пресс-службе судов, в декабре 2022 года подсудимые совершили поджог транспортной инфраструктуры дважды: 9 декабря подожгли релейный шкаф недалеко от железнодорожной станции "Лорис", 13 декабря - кабину машиниста локомотива на железнодорожной станции "Краснодар – Сортировочная" в Краснодаре. В общей сложности за два преступления они получили денежное вознаграждение в размере 120 тысяч рублей. Сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю выявили и пресекли преступление.
"Судом, в зависимости от степени и роли каждого из подсудимых в совершении групповых преступлений, виновным назначены наказания: Шипулину - в виде лишения свободы на срок 15 лет, первые 3 года лишения свободы в тюрьме, оставшуюся часть в исправительной колонии строгого режима; Айрапетяну - 15 лет, первые 3 года лишения свободы в тюрьме, оставшуюся часть в исправительной колонии строгого режима; Евсееву - 15 лет, первые 3 года лишения свободы в тюрьме, оставшуюся часть в исправительной колонии строгого режима; Яглову - 13 лет, первые 2 года лишения свободы в тюрьме, оставшуюся часть в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.
Приговор в законную силу не вступил.
Последствия ДТП на автодороге М-7 Волга Москва-Владимир в Богородском городском округе - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
Суд ждет женщину, чей сын погиб в ДТП в Подмосковье
09:55
 
ПроисшествияРоссияКраснодарКраснодарский крайКраснодарский краевой суд
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала