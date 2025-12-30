На Кубани три поезда задерживаются из-за падения обломков БПЛА

СОЧИ, 30 дек - РИА Новости. Три поезда задерживаются на Кубани после повреждения железнодорожной инфраструктуры в результате падения обломков БПЛА, произошло отключение напряжения в контактной сети, сообщила Северо-Кавказская железная дорога.
Во вторник на территории Краснодарского края объявляли беспилотную опасность, ее действие продлилось более двух часов. Обломки БПЛА упали на железнодорожной станции "Краснодар-Сортировочный", повредили участок контактной сети. Одного пострадавшего госпитализировали, заявил мэр Краснодара Евгений Наумов.
"Сегодня, 30 декабря, в 11 часов 15 минут на станции "Краснодар-Сортировочный" в результате падения обломков БПЛА была повреждена железнодорожная инфраструктура, вследствие чего произошло отключение напряжения в контактной сети. В результате инцидента на время до одного часа задерживаются поезда №817 "Ласточка" "Кавказская - Краснодар", поезд №114 "Адлер - Санкт-Петербург", пригородный поезд №6730 "Краснодар - Васюринская", - говорится в сообщении в Telegram-канале железной дороги.
