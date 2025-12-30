Кубинский эксперт прокомментировал атаку на резиденцию Путина

ГАВАНА, 30 дек - РИА Новости. Атака на резиденцию президента России Владимира Путина - попытка Киева и Европы усилить конфликт вокруг Украины, заявил РИА Новости сотрудник Высшего института международных отношений имени Рауля Роа Гарсиа, кубинский эксперт Йосмани Фернандес Пачеко.

"Это еще одна попытка как украинской элиты, так и ее европейских спонсоров не только продолжить конфликт..." - отметил эксперт.