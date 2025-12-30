Рейтинг@Mail.ru
В Крыму заявили об ответственности Запада за восстановление Украины - РИА Новости, 30.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:55 30.12.2025
https://ria.ru/20251230/krym-2065652309.html
В Крыму заявили об ответственности Запада за восстановление Украины
В Крыму заявили об ответственности Запада за восстановление Украины - РИА Новости, 30.12.2025
В Крыму заявили об ответственности Запада за восстановление Украины
Ответственность за восстановление Украины после завершения военного конфликта полностью лежит на Западе, заявил РИА Новости глава крымского парламента Владимир... РИА Новости, 30.12.2025
2025-12-30T13:55:00+03:00
2025-12-30T13:55:00+03:00
в мире
украина
россия
владимир константинов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148261/42/1482614278_0:169:4929:2941_1920x0_80_0_0_ce73fe99fc34ea2d6423a3cc77dea4c4.jpg
https://ria.ru/20251230/zelenskiy-2065649185.html
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148261/42/1482614278_141:0:4514:3280_1920x0_80_0_0_a8d61a87ad9469864441aa8dd12dcdff.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, владимир константинов
В мире, Украина, Россия, Владимир Константинов
В Крыму заявили об ответственности Запада за восстановление Украины

Константинов: ответственность за восстановление Украины лежит на Западе

© РИА Новости / Владимир ТрефиловВладимир Константинов
Владимир Константинов - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Владимир Константинов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек – РИА Новости. Ответственность за восстановление Украины после завершения военного конфликта полностью лежит на Западе, заявил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов.
Президент США Дональд Трамп в воскресенье заявил, что в разговоре с российским лидером Владимиром Путиным обсуждал усилия РФ по постконфликтному восстановлению Украины.
"Уверен, что ответственность за восстановление Украины полностью лежит на Западе. Это должно делаться за счет тех, кто спланировал, организовал и осуществил госпереворот в 2014 году", - сказал Константинов.
По его словам, именно с госпереворота Украина встала на путь саморазрушения.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
СМИ: требования Зеленского могут привести к провалу переговоры по Украине
13:42
 
В миреУкраинаРоссияВладимир Константинов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала