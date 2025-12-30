https://ria.ru/20251230/krym-2065652309.html
В Крыму заявили об ответственности Запада за восстановление Украины
Ответственность за восстановление Украины после завершения военного конфликта полностью лежит на Западе, заявил РИА Новости глава крымского парламента Владимир... РИА Новости, 30.12.2025
2025-12-30T13:55:00+03:00
в мире
В Крыму заявили об ответственности Запада за восстановление Украины
