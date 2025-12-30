СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек – РИА Новости. Ответственность за восстановление Украины после завершения военного конфликта полностью лежит на Западе, заявил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов.

По его словам, именно с госпереворота Украина встала на путь саморазрушения.