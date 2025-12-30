https://ria.ru/20251230/krym-2065594177.html
В Крыму объявили угрозу атаки беспилотников
Беспилотная опасность объявлена в Крыму, население призвали к бдительности, информирует приложение МЧС России. РИА Новости, 30.12.2025
