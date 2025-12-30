Рейтинг@Mail.ru
Криптобиржа Binance остановила вывод средств для пользователей с Украины
15:52 30.12.2025
Криптобиржа Binance остановила вывод средств для пользователей с Украины
Криптобиржа Binance остановила вывод средств для пользователей с Украины
Криптовалютная биржа Binance остановила вывод средств на карты для пользователей с Украины, сообщило профильное украинское издание "Минфин". РИА Новости, 30.12.2025
2025
в мире, украина
В мире, Украина
Криптобиржа Binance остановила вывод средств для пользователей с Украины

"Минфин": Binance остановила вывод средств на карты для пользователей с Украины

Эмблема криптовалюты биткоин
Эмблема криптовалюты биткоин - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Эмблема криптовалюты биткоин. Архивное фото
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Криптовалютная биржа Binance остановила вывод средств на карты для пользователей с Украины, сообщило профильное украинское издание "Минфин".
"Крупнейшая криптовалютная биржа в мире Binance разослала пользователям на Украине важное предупреждение. Начиная с 29 декабря 2025 года, платформа изменяет правила работы с фиатными (связанными с валютами, ценность которых не подкреплена физическим товаром - ред.) каналами и приостанавливает ряд услуг. Самое болезненное изменение для пользователей - временная остановка прямого вывода средств на банковские карты", - говорится в материале на сайте издания.
Кроме вывода средств на карту, остановлены процедуры по регулярным покупкам криптовалюты, а также введены лимиты на покупку активов.
Стеллажи с фермами для майнинга криптовалют - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
Мосбиржа и "СПБ биржа" планируют запустить торги криптовалютой
23 декабря, 19:46
 
В миреУкраина
 
 
