Криптобиржа Binance остановила вывод средств для пользователей с Украины
Криптовалютная биржа Binance остановила вывод средств на карты для пользователей с Украины, сообщило профильное украинское издание "Минфин". РИА Новости, 30.12.2025
"Минфин": Binance остановила вывод средств на карты для пользователей с Украины